Luego de que la cantante colombiana Karol G lanzara su nuevo tema en San Valentín, con el cual dejó sorprendidos a sus seguidores al mostrar una historia de amor entre dos mujeres: ella y la cantante Young Miko, le han llovido las críticas.

¿Por qué critican este proyecto?

En las redes sociales, el tema y el video han generado opiniones divididas, uno de los señalamientos más puntuales es que «Contigo» suena muy similar a Bleeding Love de Leona Lewis.

Además, el clip no ha sido del total agrado de sus fans, ya que en este se desarrolla una historia de amor con la cantante puertorriqueña Young Miko.

Aunque dicho acercamiento entre ellas en el video no es por completo explícito, aparecen bailando de manera sensual, juntas en una bañera, tomadas de la mano y a punto de darse un beso.

Uno de los comentarios que ha generado este giro de Karol G en las redes sociales:

“Me gusta la canción, pero no entendí si es que eres lesbiana ahora”, “soy muy fans de ella y la amo, pero esta vez no me gusto la canción ni el video”, “por el título pensé que saldría Feid”, “que increíble que hayas querido llegar a la comunidad queer, me encanta la idea y te lo agradezco porque usualmente no tenemos mucha representación en el reggaetón, pero lamentablemente esa canción no va” y “súper fan de Karol con todo el respeto que te mereces, pero totalmente decepcionada”.

Dijo una usuaria de redes sociales.