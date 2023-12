Conozca las razones por la que Paris Hilton recurrió a la maternidad subrogada

La modelo, empresaria y actriz Paris Hilton decidió recurrir a la gestación subrogada para el nacimiento de sus dos hijos, Phoenix y London. Muchos suponían que la empresaria y modelo de 42 años tomó la decisión para cuidar su figura. Paris Hilton confesó en una reciente entrevista que quiso evitar el embarazo tradicional por los traumas que le dejó su paso por la escuela para jóvenes con problemas Provo Canyon School en Utah.

La institución, según Hilton, le dejó traumas que afectan su día a día, incluso en situaciones cotidianas como visitas médicas. “Si tengo que recibir una inyección, automáticamente entro en pánico y pierdo la capacidad de respirar”, confesó. “Simplemente, sabía que eso no sería sano ni para mí ni para el bebé, crecer dentro de alguien que tiene una ansiedad tan alta”.

La actriz alega que sufrió de abuso físico, emocional y sexual durante su estancia de casi un año en la mencionada escuela. Afirmó haber sido sometida a exámenes ginecológicos obligados, algo que la escuela niega y reiteran que nunca han promovido ningún tipo de abuso.

Previamente, Hilton había compartido algunos comentarios a Glamour UK sobre la gestación subrogada. En su declaración en la revista mencionaba que el dolor era algo que le generaba pánico.

“Quiero tanto una familia, es solo la parte física de hacerlo. Tengo tanto miedo, el parto y la muerte son las dos cosas que más me asustan en el mundo”. Paris Hilton

De igual forma, Hilton compartió cómo su ajetreada dificultaba un posible embarazo. Con una planificación que se extiende hasta un año de antelación, Hilton señaló que nunca habría encontrado el momento ideal debido a que su vida no permite tiempo libre para dedicarse a nada más.

La vida de Paris Hilton siendo madre

Actualmente, Hilton no solo se convirtió en madre de dos niños, sino que también desempeña múltiples roles en el ámbito profesional. Es el rostro de Hilton Hotels, fundadora de la compañía de medios 11:11, presentadora del pódcast I am París, protagonista del programa Paris in Love en Peacock, entre otros proyectos.

A pesar de los desafíos en su vida como madre, Hilton siente que su vida “está finalmente completa”. Aunque originalmente no consideraba la maternidad como una prioridad, ahora, con la llegada de sus hijos, la heredera y empresaria admite haber ralentizado un poco el ritmo de su ocupada vida y no descarta la posibilidad de expandir aún más su familia. La vida familiar transformó a la actriz de un estilo de vida lleno de fiestas a una persona que encuentra su mayor felicidad en el entorno hogareño.

“Solía mirar a mis amigas que decían: ‘Tengo que volver a casa con mis hijos y mi marido’, y les decía: ‘Qué tontas son. Esto es tan divertido. No puedo imaginarme ser así’. Ahora soy una de esas personas aburridas, y no podría ser más feliz. No podría imaginármelo de otra manera”, aseguró la modelo.

Con información de: Infobae