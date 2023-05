¡Confirmado! Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresarán con secuela de Un Viernes de Locos

Los Ángeles, California.- The Hollywood Reporter confirmó que Disney está trabajando en la secuela de la famosa comedia Freaky Friday (Un viernes de Locos), centrada en la historia de la Dra. Coleeman (Los Ángeles, California.- The Hollywood Reporter confirmó que Disney está trabajando en la secuela de la famosa comedia Freaky Friday (Un viernes de Locos), centrada en la historia de la Dra. Coleeman (Jamie Lee Curtis) y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan), quienes intercambian de cuerpo por accidente.) y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan), quienes intercambian de cuerpo por accidente.

La noticia la reveló Jamie Lee Curtis el 10 de mayo con una publicación en su cuenta oficial de Instagram con motivo del 20 aniversario de la película. “Estar juntas se siente tan bien” , escribió.,

Jamie Lee brindó una entrevista a Variety en los Producers Guild Awards y confirmó que Freaky Friday 2 es un hecho. “Va a suceder. Te miro en este momento y digo: Por supuesto que va a suceder.”

Jamie Lee Curtis has been committed to bringing back #FreakyFriday, with co-star Lindsay Lohan, since last year. Today that dream became a reality, "Freaky Friday" 2 is officially a go! https://t.co/hBYo0FlVWM pic.twitter.com/tdslLLNTgp