Cómo surgió la teoría que afirma que Clara Chía es trans

La polémica en torno a la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía no para.

Recientemente hay una teoría que pone en duda su sexualidad, pues los rumores asegura que la joven, de 23 años, en realidad es una mujer transgénero.

Incluso se dice que su nombre cuando era hombre era Esteban y que su supuesto cambio de género, como “su proceso hormonal” y las “múltiples cirugías”, las habría pagado el mismo Piqué.

La noticia se ha viralizado en redes sociales y hasta hay presuntas pruebas que confirmarían la veracidad del “secreto” de la estudiante de relaciones públicas.

“Más motivos para amar a Shakira”, “Ahora entiendo lo del Claro-Oscuro”, “Yo esperando la nueva canción de Shakira. Uy, qué miedo”, “No la cambió por un Casio, era un reloj cucú (con pájaro)”, “Piqué ya no factura, ahora lo fracturan”, “Entonces no es paloma, sino gavilán?”, y “Entonces no fue un Twingo, sino un convertible”, fueron algunos de los comentarios que inundaron los videos.

Hasta el momento la polémica pareja se mantiene en silencio como todas las anteriores veces.