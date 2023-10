‘Hip-Hop X siempre’ nominado a ‘Documental del Año’ en Premios Rolling Stone en Español

Freddy Vargas se ha forjado un nombre que ya es conocido y sinónimo de éxito en la industria cinematográfica de la diáspora dominicana. Su más reciente trabajo como guionista, ‘Hip-Hop X siempre’, lo coloca nuevamente en el centro de importantes eventos, como los Premios Rolling Stone en Español, en el que esta obra figura entre los nominados a ‘Documental del Año’.

‘Hip-Hop X siempre’, dirigido por Ulysses Terrero y producido por Jessy Terrero, es un documental de Amazon Music y Cinema Giants que celebra el 50 aniversario del nacimiento del hip-hop y la influyente contribución latina al movimiento. Cuenta con los testimonios de figuras como Residente, Trueno de Argentina, Fat Joe, Snow tha Product, Villano Antillano, B-Real, Eladio Carrión y Myke Towers.

“Jessy Terrero y Ulysses Terrero tenían este proyecto para Amazon Music y pensaron en mí para escribirlo. No esperaba la nominación y trabajar con amigos y con gente que respeto mucho, me impulsaron a dedicar el amor y energía necesarios a esta tarea. El proyecto exigía una extensa investigación sobre el fenómeno musical, todo en un lapso de apenas dos semanas.”, relata Freddy Vargas.

Un cineasta todoterren

Freddy Vargas

Además de escribir interesantes historias con un gran nivel de sensibilidad y que retratan con un sello particular las historias del dominicano de la diáspora, Freddy Vargas ha sido la persona clave para el rodaje de producciones cinematográficas dominicanas en Estados Unidos. Desde el 2013, ha trabajado como productor de la unidad de Nueva York para conocidos largometrajes como ‘Un lío en dólares’ (2014), ‘La Barbería’ (2016), ‘Veneno: el relámpago de Jack’ (2018), ‘Kanibaru’ (2018), ‘Books & Drinks’ (2021), ‘Orgullo de Quisqueya’ (2022) y el más reciente ‘Milly’, en etapa de postproducción.

Desde el 2022, Freddy explora otras áreas de la industria cinematográfica a través de su compañía Vargas Films LLC, que brinda apoyo logístico a los rodajes de películas dominicanas en Estados Unidos.Así también, hizo un Joint Venture con Islabrava Media de Antonio Gennari, para adentrarse al exigente mundo de la comercialización y representación de películas. Así nace Islabrava Entertainment, con la que Vargas funge como representante de contenido, mayormente dominicano, tanto para cadenas de televisión y de streaming, como para mercados de cine.

“Con esta alianza hemos comercializado películas dominicanas en el mercado de los Estados Unidos a través de HBO y Somos TV, un canal de cable que transmite películas y series latinoamericanas”, destaca Vargas.

Debut en largometrajes de ficción

Para este incansable profesional del cine, a pesar de contar con una trayectoria de larga data y éxito como guionista, productor y director de cortometrajes, siente que apenas su vuelo comienza y aún queda camino que recorrer.

Actualmente, se encuentra desarrollando su debut en largometrajes de ficción. Uno de ellos es ‘Pinchos y rolos’, una comedia musical con la que Vargas ha estado trabajando desde hace varios años. El proyecto vio primero la luz como un cortometraje en el 2008, y contó con la participación de actores dominicanos como Laura Gómez y Anthony Álvarez. Así también, con el proyecto cinematográfico ‘Con un machete se llega a Roma’, junto al guionista Junior Rosario, a estrenarse en el 2025.

Con estos y otros proyectos en fase de desarrollo, Freddy Vargas sigue construyendo con entusiasmo un prometedor futuro en la industria como un cineasta todoterreno, creando y llevando a las pantallas historias auténticas y cautivadoras, decidido a seguir dejando su marca en el mundo del cine.

Sobre Freddy Vargas

Décadas atrás, Freddy Vargas hizo sus maletas hacia Estados Unidos. Ha forjado una carrera cinematográfica que comenzó en la Universidad de St. John, donde demostró un talento innato y una dedicación apasionada al cine. Durante 2 años consecutivos ganó la competencia cinematográfica de la universidad con sus cortometrajes ‘Uptown’ y ‘Victor’. Este último también obtuvo el prestigioso Gold Plaque Award en el Festival Internacional de Cine de Chicago en 1995, además de ser invitado al Telluride Film Festival.

Vargas también se ha destacado como guionista con los largometrajes ‘In Search of a Dream’ y ‘Red Passport’. Su amplio reconocimiento incluye el ABC Entertainment Television Group Talent Development Program. Sus obras se han proyectado en todo el mundo, incluso en lugares tan notables como el American Museum of the Moving Image.

Ha dirigido cortometrajes como el ‘El seno de la esperanza’ (2013), con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas; ‘The Woman from Columbus Circle‘ (2007) e ‘Hispaniola‘ (2007), este último con el respaldo de la prestigiosa cadena HBO.