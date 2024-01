El rodaje de Avatar 4 se reanudará el próximo mes

Sam Worthington reveló detalles sobre la próxima entrega Avatar 4 con PEOPLE durante el estreno de Lift Netflix en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York.

Avatar: El Camino del Agua (Avatar: The Way of Water) llegó con gran anticipación a fines de 2022, marcando el regreso triunfal de James Cameron (Titanic) al mundo de Pandora. Este esperado estreno se dio tras el debut de la primera entrega en 2009, la cual no solo fue un éxito absoluto, sino que también consolidó la visión única del director en el género de la ciencia ficción.

Actualmente, Cameron está inmerso en la postproducción de Avatar 3, cuyo estreno fue aplazado por Disney para garantizar la calidad que la saga merece, según el productor de la franquicia. Además, se ha revelado que el director ha filmado escenas de acción real para la cuarta entrega, situadas antes de un significativo salto temporal en la trama.

Cameron tomó una pausa en la producción de la cuarta película para permitir que los niños del elenco crecieran físicamente, ya que la historia abordará un salto temporal de seis años. Sam Worthington, quien interpreta a Jake Sully, compartió que el elenco está listo para regresar a la producción en febrero, resaltando la magnitud de las próximas entregas. En sus propias palabras, “Volvemos a trabajar en ello en un mes y es grandioso. Es más grande de lo que puedas imaginar”.

Además de concluir Avatar 4, Cameron se prepara para rodar la totalidad de la quinta entrega. La planificación original situaba el estreno del tercer largometraje en 2024, pero Disney ajustó el calendario, programando su lanzamiento para el 19 de diciembre de 2025. Avatar 4 está previsto para el 21 de diciembre de 2029, seguido por Avatar 5 el 19 de diciembre de 2031. Según esta línea de tiempo, la última película de la saga verá la luz 22 años después del éxito de taquilla original de 2009, prometiendo un futuro expansivo y emocionante para los fanáticos de la saga.

Fuente: Infobae