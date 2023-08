Santo Domingo, RD. – Christopher Máximo Reyes, conocido por su apodo «Chris Money«, esposo de la famosa presentadora e instagramer Jenn Quezada, sorprendió al público este jueves al anunciar su soltería, a pesar de haber contraído matrimonio hace menos de un año.

«Estoy soltero no aguanté. Mi respeto al que aguantó, traté y traté hasta que ya no pude más. Es loco que me tienen, no trabajo bien, no me baño bien, no como bien, no hago nada bien”, escribió en una historia de Instagram.

En su declaración, Chris Money hizo énfasis en que no le preocupa enfrentar críticas por esta decisión, ya que Jenn Quezada está embarazada.

Ya basta. Díganme mujercita poco hombre, pero voy yo primero antes de una crítica, el que no sabe es como el que no ve. Chris Money

El pasado mes de abril, Chris Money se vio envuelto en la controversia cuando calificó a su pareja de «frustrada loca vieja», luego de que supuestamente la también modelo le causara un incidente en una fiesta privada mientras él estaba trabajando.

La ceremonia de boda entre Jenn y Chris tuvo lugar en agosto de 2022 en el Retazitos Broadway, ubicado en la ciudad de New York.