Chelsy Bautista explota por críticas en redes sociales

La actriz y cantante dominicana Chelsy Bautista, conocida en el mundo del espectáculo como “La del afro” ;publicó una serie vídeos en su cuenta de instagram donde explotó contra las personas que la critican.

La intérprete de “COCOTE” confesó que nunca ha sido una persona de controversias, pero sentía que era el momento para dar algunas declaraciones; “quiero hacer este videíto con respecto al algunas cosas sobre mi, nunca he salido a dar ninguna opinión de manera directa; pero me siento con el derecho de hacerlo” expresó.

Asimismo reveló que sentía un bombardeo de odio del público cada vez que lanza un nuevo sencillo, y que algunas páginas solo se han enfocado en su nueva canción por vistas; “algunas páginas me han apoyado y otras lo han hecho por visitas, por el pedacito de la canción donde digo que tengo casi los pantys quitados”; además afirmó que las personas en internet han emitido comentarios haciendo comparaciones con su madre Cheddy García; y que los fans la critican por apoyar este tipo de letras de su hija, pero criticarlas en otros artistas; “Yo no sabía que panty era una mala palabra y de eso es que se está hablando, y el mensaje tanto de mi mama como mio siempre ha sido claro ” expresó la cantante.

Chelsy visiblemente molesta argumentó que un grupo de personas están atentos a cualquier cosa que ella diga para tergiversar y usarlo en su contra; ya que asegura que la frase que muchos tachan de controversial es solo una metáfora “es solo una metáfora , por que, quien se quita los pantys en una discoteca, es que nisiquiera han visto el video para saber de que estoy hablando ” agregó.

Confesó que muchas personas se han encargado de hacerle una campaña sucia a su madre; y hacerle creer a la gente que Cheddy está en contra del genero urbano y explicó que su madre solo estaba encontra de las letras sucias y no del género como muchos afirman; “el problema no fue lo que ella dijo, el problema fue que lo dijo ella, por que hay una pará, pero ese es otro tema” también recalcó que lo que los demás artista cantan de manera explícita ella lo hace de manera implícita y que la gente se ha encargado de malinterpretar tanto en ella como en su madre.

Críticas a su madre

García arremetió contra las críticas hacia su música, dando respuesta a la spersonas que argumentan que ella no sabe hacer rap y que tiene escritores detrás de sus lanzamientos musicales; “La gente dice que no puedo hacer rap por que no vengo de un barrio; yo nací y me crié en el barrio Claret de arrollo hondo y eso ustedes no lo saben ” expresó que ella no tiene que ir al barrio por que ella y su familia representan el barrio.

Asimismo aseguró que la gente hace alusión a su carrera como actriz comparándola con su carrera musical ; “yo actúo y entiendo que me queda bien mi película, intentó hacer la gente reír y me queda bien y mi música hasta ahora me queda bien, entonces por que no puedo hacer las tres cosas”; asegura que no está en el mayor éxito de su carrera por que no ha llegado su momento “no es por nada que no me he pegado, es por que aun no es mi momento y cuando me pegue voy a dar asco de lo tan famosa que seré ”; y agregó que hace música por amor al arte y no por fama.

Expresó también que no quiere que en las entrevistas le pregunten si le ha afectado ser hija de Cheddy Garcia en su carrera musical; “pero de donde me ha afectado, que vergüenza me ha hecho pasar mi mamá para yo sentirme avergonzada” ;Chelsy explicó que su madre no es la que está mal, sino, al gente que apoya la campaña sucia que se ha hecho hacia ella y quieren embarrarla a ella tambien; “cuando me hacen esa pregunta en las entrevistas yo me incomodo, por que mi mamá es un orgullo para mi ” ; agregó que si hubiese sido una persona de mente débil estaría en contra de su madre por todos los comentarios negativos.

Por: Liliana Pou