Causa sensación videojuego en el que Nayib Bukele persigue a pandilleros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó hace poco más de un año —el 27 de marzo de 2022— una “guerra” contra las pandillas, cuestionada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos internacionales por su crueldad. Esa decisión del gobierno inspiró un videojuego, que fue presentado oficialmente el viernes por la noche durante la emisión del gubernamental Noticiero El Salvador.

“Plan Control Territorial: Extracción” ya tuvo más de 10.000 descargas en su primera semana de vida. “¡Sé parte de la historia, la guerra contra las diabólicas pandillas empezó!”, expresa el juego, que invita al participante a “unirse” a la lucha contra los grupos criminales.

Juventud Nuevas Ideas, grupo de jóvenes que apoya a Bukele, presentó el video del juego en su cuenta de Twitter acompañado del mensaje: “¡Este videojuego te convierte en el héroe de El Salvador! En Play Store encontramos ‘PCT: Extracción’, un juego de acción en el que acabas con los criminales y pones a salvo a la población. Está disponible para Android”.

El videojuego, que se puede instalar gratis en teléfonos celulares y fue desarrollado por Restless Games Studio, consiste en que el usuario se pueda meter “en la piel de un aguerrido soldado especialista, un elemento (efectivo) policial de élite” y hasta en el “mismísimo comandante general de las fuerzas armadas”, o sea, en el propio Bukele.

En el inicio del juego se pueden observar animaciones de Bukele junto a soldados y militares, con armas de asalto, y se va enfrentando a golpes y tiros con los pandilleros.

“La verdad es que no me parece muy adecuado. Lo que se trata ahora es ir superando la violencia, no fomentarla, y el videojuego a mí forma de ver la fomenta”, manifestó a la agencia de noticias AFP Néstor Molina, empleado de una empresa de mantenimiento de redes y asiduo de los juegos en línea.

Fuente https://www.infobae.com/