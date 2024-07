Cardi B explota contra su equipo de producción: «No jueguen con mi dinero»

Los Ángeles, CA – Cardi B, la aclamada estrella del rap de 31 años, ha lanzado una advertencia contundente a su equipo de producción tras un incidente técnico durante su presentación en el evento BET Experience en Los Ángeles.

La artista, conocida por su carácter explosivo y su determinación, se mostró visiblemente molesta durante su actuación y llevó su descontento a las redes sociales para expresar su frustración y desilusión.

En un mensaje publicado en X, Cardi B reveló: “¡¡¡Déjenme que les cuente lo de ayer!!! Me gasté 100.000 dólares en pirotecnia que no pudimos usar porque el equipo de producción no hizo que el jefe de bomberos revisara la seguridad con mi equipo, algo que es muy fácil de hacer. Pasé días en los ensayos aprendiendo coreografías sólo para que tuvieran la mezcla equivocada y tuviéramos que cambiarla. Reservé cuatro abanicos para que pudieran encenderse durante Bartier Cardi y eso nunca sucedió. ¿Quieres saber por qué? Porque no se molestaron en aparecer en el ensayo, mientras que cientos de miles de dólares fueron puestos en este espectáculo. No jueguen con mi dinero en esta economía cariños”.

Un rechazo a las críticas

Cardi B también rechazó las críticas sobre su comportamiento en el escenario, subrayando la seriedad con la que se toma sus presentaciones y el impacto financiero que estas fallas tienen en su trabajo.

La intérprete de ‘Bodak Yellow’, quien antes de su ascenso a la fama trabajó como stripper, enfatizó: «Cuando haces un espectáculo no pagas después, pagas antes. Pagué 350.000 dólares por adelantado, lo menos que podían hacer es preparar mi pirotecnia y encender a los fans porque, ¿Adivina qué? Al final del día ese dinero no es retornable…».

Impacto en la comunidad del entretenimiento

Este incidente ha generado un debate en la comunidad del entretenimiento sobre la importancia de la preparación y la responsabilidad en los eventos en vivo. Muchos fans y colegas de la industria han expresado su apoyo a Cardi B. Reconociendo los desafíos que enfrenta al tratar de ofrecer espectáculos de alta calidad.

Cardi B ha dejado claro que no tolerará errores que afecten su trabajo y finanzas. Su mensaje es una llamada de atención para todos los equipos de producción en la industria del entretenimiento: la preparación y el profesionalismo son esenciales para el éxito de cualquier evento en vivo.