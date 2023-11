Canción creada por IA «estilo Bad Bunny» se hace viral; el cantante se despacha en WhatsApp

El cantante puertorriqueño Bad Bunny vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por el lanzamiento de un nuevo look o disco. En esta ocasión es por culpa de la inteligencia artificial y su uso, nuevamente, para crear una canción que usa su voz.

En una reciente intervención en su canal de WhatsApp, que cuenta con casi 19 millones de seguidores, instó a quienes disfrutan de canciones creadas por IA a abandonar su grupo, afirmando: «»Si a ustedes les gusta esa m… de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo«, se puede leer.

«Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que ‘chu, chu’, fuera«. «Dios mío, no los quiero en la gira tampoco«, añade el cantante.

El cantante se refiere a una canción llamada NostalgIA generada por IA que presenta sus voces y las de Justin Bieber y Daddy Yankee. A pesar de que la canción ha ganado una enorme popularidad en TikTok, parece que al cantante le ha caído como un jarro de agua fría.

En este post de X puedes escuchar la canción que está levantando tantas ampollas entre los más fanáticos y el cantante.

Un Bad Bunny bastante enfadado se suma al rechazo por la música creada con inteligencia artificial

No cabe duda de que el uso de la inteligencia artificial en la creación de música está generando una gran controversia en la industria. Aunque algunos ven el potencial creativo y la innovación que puede aportar la IA, otros, como Bad Bunny, ya se puede ver que lo rechazan rotundamente.

Para muchos de ellos, la música generada por IA plantea muchas dudas sobre la autenticidad, la originalidad y la relación entre los artistas y su público. Sin ir más lejos, hace unos meses también se hizo viral el usuario de TikTok @ghostwriter877 que creó la canción Heart on My Sleeve, con voces generadas por IA que suenan como The Weeknd y Drake.

Sin embargo, Spotify ha optado por no prohibir por completo la música creada por IA, abriendo una puerta a la innovación y a nuevas formas de creatividad musical. Desde luego, el debate está servido.