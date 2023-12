Calle 13 se avergüenza de un verso en su canción Atrévete-te-te

El boricua Rene Pérez, artisticamente Residente calle 13, una de las bandas latinas mas grandes e influyentes del ultimo cuarto del siglo. Publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que condena el asesinato a civiles en Palestina.

El ex integrante de «Calle 13» invitó a sus fans a empatizar ante el genocidio. Ademas anunció que el lanzamiento de su próximo álbum ha sido pospuesto como una demostración de condena como también dolor que personalmente enfrenta ante los hechos.

El artista dijo sentirse sumamente avergonzado de haber escrito una línea poco empática en una de sus canciones más icónicas: “Atrevete-te-te”. El artista realiza esta reflexión en un contexto en el que Israel lleva a cabo un genocidio en Palestina, en la franja de Gaza.

A través de un video de más de tres minutos publicado en sus redes sociales, René enlistó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de aplazar los lanzamientos. También explicó que cuando lanzó el primer álbum de Calle 13, no estaba informado con respecto al conflicto entre Israel y Palestina.

Cuando yo escribí Atrévete no tenía ni idea de lo que sucedía en Medio Oriente. Me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito.

Dijo Residente.