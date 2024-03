Beyoncé lanzará álbum titulado  Actll: Cowboy

Beyoncé dijo que desea que, dentro de unos años, sea irrelevante la raza de un artista en términos musicales.

ESTADOS UNIDOS:»Este álbum, nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida y estaba muy claro que no lo era». De esta manera habló la artista estadounidense, Beyoncé, al referirse al álbum que lanzará, el próximo 29 de marzo.

La producción titulada Actll: Cowboy, y que llevó cinco años para realizarla, forma parte de una trilogía, la cual fue anunciada en el Super Bowl, el pasado mes de febrero, los dos álbumes anteriores fueron singles, Texas Hold’em y 16 Carriages

El género utilizado para grabar estas producciones fue el Country. Beyoncé, además, se convirtió en la primera mujer negra de la historia en conseguir ser número 1 de Billboard Country.

La cantante había dado pistas sobre este género musical en sus vestimentas utilizadas en los últimos días inspiradas en las vaqueras.

La artista reveló, también, que desea que, dentro de unos años, sea irrelevante la raza de un artista en términos musicales.

Manifestó estar satisfecha de como la música ha logrado unir tanta gente a nivel mundial.

Más de Beyoncé

Giselle Knowles Carter, nombre real de Beyoncé, siempre tuvo claro que quería triunfar en el mundo de la música. Con 4 años ya había comenzado a cantar y con tan solo 9 creó sus primeros grupos musicales.

Beyoncé debutó en el ámbito musical con la canción Killing Time, al aparecer en la banda sonora de Men in Black. Muchos de los éxitos del grupo, que vendió más de 60 millones de discos en todo el mundo, fueron escritos y coproducidos por Beyoncé.

En febrero, Beyoncé se convirtió en la artista con mayor número de Grammys en la historia al alcanzar los 32, y recibir cuatro gramófonos durante la 65ª edición de la máxima fiesta de la música.