‘Avatar 2’ triunfa en Año Nuevo con 86,3 millones de dólares en taquilla

Estados Unidos.- Se espera que la película de James Cameron termine el largo fin de semana de Año Nuevo con un estimado de 444.4 millones de dólares en Estados Unidos, muy por delante de la primera entrega de Avatar, que terminó el fin de año con 352 millones en camino a ganar más de 750 millones de dólares en USA. La película de 2009 aún se ubica como la película más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial con 2.92 mil millones en ventas de boletos, incluidos los relanzamientos.

Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water cruzará los 1.4 mil millones en ventas de boletos en todo el mundo, el lunes después de superar la marca de 1.37 mil millones el domingo (Imax representa la enorme cantidad de 152.2 millones en bruto, la cuarta mejor presentación de todos los tiempos para el gran formato). La costosa película ya se encuentra entre las 15 producciones más grandes de todos los tiempos, sin ajustar la inflación.

Ganancias en taquilla a nivel mundial

En el extranjero, la secuela recaudó la considerable cantidad de 186,7 millones durante el fin de semana de tres días para una cuenta extranjera de 956,9 millones de dolares. Eso incluye 152,8 millones de China, donde la película ha cobrado fuerza, 95,1 millones de Francia, 74,9 millones de Corea del Sur, 67,2 millones en Alemania y 54,2 millones del Reino Unido.

En América del Norte, The Way of Water está en camino de recaudar 86.3 millones, mejor de lo esperado para el fin de semana festivo de cuatro días (los números finales se revelarán el martes). La producción superó los 440,9 millones recaudados por Rogue One: A Star Wars Story de 2016 en USA durante el mismo corredor en 2016, cuando el día de Navidad y Año Nuevo también cayeron en domingo.

The Way of Water está haciendo muchos más negocios que cualquier otro lanzamiento de fin de año en lo que ha sido un fastidio para otros estudios de Hollywood.

El siguiente artista de Año Nuevo más cercano es DreamWorks Animation y Universal’s Puss in Boots: The Last Wish. Que está buscando una recaudación bruta de cuatro días de 22.6 millones para una cuenta nacional silenciada de 67 millones. En la taquilla extranjera, la foto familiar ganó otros 22,5 millones para un acumulado internacional de 68,8 millones y 135,8 millones a nivel mundial.

Otras películas taquilleras

Black Panther: Wakanda Forever se ha mantenido como una fuerza importante y ocupará el tercer lugar durante el fin de semana con un estimado de 6.5 millones. Eso impulsará el acumulado global de la película de Marvel a casi 820 millones de dólares.

Se espera que Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody siga con 4,9 millones de dólares para el fin de semana largo. La película biográfica de TriStar, junto con Babylon, se estrenó el 23 de diciembre. Dos días después del lanzamiento de Puss in Boots 2 (Avatar 2 se estrenó el 16 de diciembre).

I Wanna Dance With Somebody, cuya realización costó 45 millones de dólares antes de su comercialización. Debería terminar el lunes con un total nacional de 15,5 millones de dólares. La película ha recaudado 8,3 millones a nivel internacional en 44 mercados para una cuenta en el extranjero de 13,1 millones.

De Paramount, Babylon de Damien Chazelle es una decepción aún mayor, ya que su producción costó 78 millones de dólares antes de su comercialización. La película, que sin duda perderá decenas de millones, espera una recaudación bruta de cuatro días de solo 3.4 millones. Para un total nacional de 10.8 millones hasta el lunes (no se estrenará en la taquilla extranjera hasta enero).

No hubo nuevos lanzamientos amplios durante el fin de semana de Año Nuevo.

En la taquilla especial, A Man Called Otto, protagonizada por Tom Hanks, se estrenó en cuatro cines en Nueva York y Los Ángeles. La película de Sony debería publicar un promedio de ubicación agradable de 20,000 para el fin de semana festivo de cuatro días.

Entre otros estrenos especiales, The Whale se expandió a más de 600 cines. La película, que ocupa el puesto número 7, ganó un estimado de 2,1 millones para un total nacional de 6,6 millones hasta el lunes.

Women Talking de MGM y UAR, que abrió en Navidad en ocho ubicaciones. Informa un promedio de ubicación de 7,500 para el fin de semana de Año Nuevo de cuatro días.