«Avatar 2» llega a los cines con más de 80 millones de recaudación previa

(EFE).- La película «Avatar: The Way of Water», la segunda parte del filme más taquillero de la historia, se estrenó este viernes con más de 80 millones de dólares recaudados en la venta anticipada de entradas a nivel internacional.

Según el medio especializado Variety, recaudó en su preestreno 17 millones de dólares en Estados Unidos, 50,4 millones de dólares en los 44 mercados internacionales en donde actualmente se proyecta y 18,5 millones de dólares solo en China.

Se prevé que el filme del director canadiense James Cameron ingrese en su primer fin de semana en Estados Unidos entre 150 y 175 millones en las 4.202 salas en las que estará disponible.

De ser así, sería uno de los mayores debuts estadounidenses de 2022, año que también contó con el estreno de películas altamente taquilleras como «Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, que recaudó 185 millones en su semana de estreno, o «Black Panther: Wakanda Forever», con 181 millones.

Saga Avatar

La primera película de «Avatar», en 2009, recaudó 77 millones de dólares en su semana de estreno y se mantuvo casi siete semanas seguidas en el puesto número uno.

Su taquilla alcanzó unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra todavía no superada por nuevas producciones.

La segunda parte está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera y recupera personajes y escenarios de la original.

Los Sully, Jake y Neytiri vuelven a protagonizar la cinta, pero esta vez como pareja adulta, con cinco hijos adolescentes y el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

«Avatar» continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

El filme ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, uno para Cameron por mejor dirección y otro a mejor película dramática.