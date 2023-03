André Carpinski, abogado que incursiona en redes sociales

Paraguay.- André Carpinski hizo contacto con la abogacía mucho antes de egresar a la Universidad Nacional del Este de Paraguay, a lo largo de su carrera, las redes sociales y la tecnología estuvieron presentes, siendo un apoyo para conseguir muchos clientes por lo que actualmente cuenta con 15 mil seguidores en Instagram.

El profesional en derecho utiliza dicha plataforma con el objetivo de mostrar su trabajo, «hay un gran número de gente en pobreza, sin estudios, y en estado vulnerable, pero están en redes sociales y creo que es un medio eficaz para todo abogado explorarlas«, explicó.

Narro además que «a mediados del 2017 empecé a trabajar en una oficina con un prestigioso doctor que me enseñó muchas cosas y siempre me motivó y me ayudó en todo lo que necesitaba para seguir adelante y concluir mi carrera«.

Creando un futuro

Fue durante esa etapa de formación cuando encontró esa voluntad de aportar algo a la sociedad, considerando que a través de la abogacía podría ayudar a mucha gente.

Respecto a las cosas que más lo inspiran, André Carpinski dice: «elegí ser especialista en derecho procesal civil porque me parece muy importante, el proteger al patrimonio de las personas, pues es un deber al que todo abogado aspira«.

Asimismo, mediante las mismas, tiene el objetivo de instruir a jóvenes egresados de la profesión e informar a la ciudadanía en general acerca de sus derechos. André, también aclara muchas dudas mediante preguntas y respuestas que le permiten interactuar con sus seguidores.

Sobre André Carpinski

El abogado, de 25 años, viene de una familia humilde, donde siempre tuvo que trabajar y ayudar sus padres, destaca por su disciplina al alcanzar su formación personal y profesional.

Con su trayectoria y ejemplo, desea enviar el mensaje a todos los jóvenes abogados, recién egresados: «que nunca desistan, que se capaciten constantemente, que busquen capacitación en el extranjero, porque podemos tener leyes distintas, pero el esquema es el mismo, todos los sistemas apuntan a la resolución de los conflictos. Y que apuesten en las tecnologías, pues en las redes sociales y para el área legal, hay mucho campo por explorar«, mencionó.

Para este nuevo año 2023, planea seguir capacitándose, además tiene en vista ofrecer cursos y capacitaciones jurídicas a través de plataformas y redes sociales. Concluye agradeciendo a sus padres Don Carlinhos y Doña Leila, quienes son su fortaleza y siempre lo apoyaron y lucharon día a día.