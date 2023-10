Amara La Negra tuvo que renunciar a su sueño de ganar Mira Quién Baila tras sufrir accidente

Amara La Negra quedó fuera de Mira quien Baila All Stars: La Revancha, tras sufrir un accidente. La cantante y actriz de raíces dominicanas, quien llevó a sus gemelas Sualteza y Sumajestad a la competencia de baile, no pudo cumplir su sueño de ganar el reality show.

Aunque brilló en la pista, la también empresaria se fracturó un dedo del pie en uno de los ensayos y tuvo que despedirse del programa antes de llegar a la gala final. «Yo soñaba con ver ese confetti como caía del techo», dijo Amara, quien participó en una temporada anterior del programa Mira quien Baila All Stars, que ganó Clarissa Molina.

«Tantos años esperando este momento», añadió ella al despedirse. Su madre y sus hijas estuvieron presentes en su emotivo adiós. «Mis niñas han sido mi motivación», afirmó.

La concursante dio un grito de dolor cuando ocurrió el accidente. «Desafortunadamente en el último ensayo me rompí el hueso del dedo gordo, me lo despegué», relató. «Como soy una guerrera y soy una mujer muy competitiva lo primero que pensé era: ¿cómo hago para seguir bailando? Dejo el dedo gordo aquí en la tarima, no importa», dijo. «Fui para que me pusieran una anestesia a ver si podía aguantar el dolor, pero también es importante pensar en mi salud».

Amara se retiró de la competencia sintiéndose orgullosa del trabajo que hizo. «Estoy extremadamente agradecida con el público, con la gente linda que me ha apoyado, con mis bailarines, con mis compañeros que les deseo toda la suerte del mundo», añadió la estrella de 33 años. «Tomé una decisión muy difícil para mí. Voy a tener que retirarme, no por mala bailarina si no por un tema de salud».

Fuente: People