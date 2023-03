Amara La Negra explota contra las críticas hacia sus hijas

La cantante dominicana, Diana Danelys De Los Santos, también conocida como Amara La Negra, se ha visto envuelta en una polémica en las redes sociales después de anunciar una celebración en honor al cumpleaños de sus hijas, Sumajestad y Sualteza, a quienes llama «Las Royal Twins». La temática de la celebración será de estilo «Realeza».

La controversia se inició después de que la artista publicara un videoclip en su cuenta oficial de Instagram, en el cual se puede apreciar la temática del cumpleaños de las mellizas.

A partir de allí, varios seguidores comenzaron a expresar críticas al respecto.

Amara La Negra, por su parte, respondió a los comentarios a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Allí pidió que se respetara su decisión y la forma en que decide celebrar el cumpleaños de sus hijas.

«No Rejodan Tanto! No coman tanta💩Yo hago lo que quiera y considere y ya! Punto! El que me escriba una estupidez mas tú supiste! No sufran con la felicidad ajena! Nosotros en el palacio estamos felices y Contentos y ansiosos esperando el gran cumpleaños de @lasroyaltwins» escribió Amara La Negra.

La artista afirmó que sus hijas son «unas princesas» y que la celebración es simplemente una forma de honrar sus nombres y darles un día especial en su cumpleaños.

Sin embargo, la controversia no ha cesado y continúa generando debate en las redes sociales.