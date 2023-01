Alec Baldwin comparte la primera fotografía tras ser acusado de homicidio involuntario

Santo Domingo, RD. – El actor Alec Baldwin compartió la primera fotografía con uno de sus hijos, masajeando a su mujer, Hilaria Thomas, tras estar acusado de homicidio involuntariopor un disparo durante el rodaje de la película Rust .

El actor estadounidense ha decidido pasar tiempo en familia tras ser imputado por homicidio involuntario en el 2021, que acabó con la vida de la camarógrafa Halyna Hutchins.

Con la frase «el viejo truco de ‘déjame darte un masaje en la espalda’. Patatas fritas para continuar» ha mostrado a sus 2,5 millones de seguidores que se encuentra inmerso en su familia, alejado de las últimas noticias que le rodean. En la instantánea se puede ver a su hijo Leonardo Ángel, de 6 años, con la mirada clavada en la cámara y sus manos encima de su madre.

El pasado 19 de enero, la fiscal de Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos), Mary Carmack-Altwies y la fiscal especial Andrea Reeb, presentaron cargos de homicidio involuntario a Alec Baldwin por la muerte de Hutchins con un arma de fuego en el set de rodaje de la última película que protagonizaba el actor.

Existe un tercer imputado

En el comunicado expedido por las fiscales se muestra otra imputación por el homicidio culposo, la encargada de la armería, Hannah Gutierrez Reed. Existe un tercer imputado, el asistente de dirección, David Halls, al que se le declaró culpable por el uso negligente del arma en un primer momento.

Durante el ensayo de una de las escenas de la película, el disparo de Baldwin no solo mató a la camarógrafa, sino que hirió al propio director del filme, Joel Souza. Según cuenta la Oficina del Fiscal del Distrito de Santa Fe para el portal TMZ, la fiscalía decidió no presentar cargos contra el actor porque no existió delito alguno contemplado por la ley estadounidense. Aun así, «si una de estas tres personas (Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed y David Halls), hubiera realizado su trabajo, Halyna Hutchins hoy estaría viva”, aclaraba la fiscal Reeb.