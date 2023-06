Adele compartió su opinión del incidente del submarino con su público en Las Vegas

La artista también cuestionó a sus fans acerca de si se embarcarían en un viaje a las profundidades o al espacio

El incidente del submarino de OceanGate ha captado la atención de todo el mundo debido a todas las circunstancias que lo rodearon. Cinco millonarios que decidieron pagar 250 mil dólares para bajar a ver los restos del Titanic en un submarino controlado con un mando de videojuegos y que ya había presentado varios desperfectos en viajes anteriores, es una historia que va a estar en la memoria colectiva por mucho tiempo.

Una de las celebridades que ha reconocido su fascinación con el caso fue nada menos que Adele, quien durante su más reciente show en su residencia de Las Vegas, cuestionó a sus fanáticos sobre la idea de bajar a las profundidades del océano.

La intérprete de temas como Rumour Has It y Rolling in the Deep comenzó la conversación con su público preguntando lo siguiente: “Antes de esta semana, ¿cuántas personas, si hubieran podido, hubieran bajando al fondo del océano para ver el Titanic?” Entre los más de 4000 asistentes, hubo varios levantaron la mano reiterando sus deseos de hacer una excursión parecida. Sin embargo, la gran mayoría se pronunció en contra; al parecer, la noticia hizo que mucha gente volviera a tenerle miedo al mar.

Otros cuestionamientos de Adele

También le preguntó a su público acerca de los viajes especiales turísticos, una iniciativa que ya se está poniendo en marcha y que, al igual que el viaje a los restos del Titanic, pareciera un capricho que sólo las personas con un muy alto poder adquisitivo podrían darse. Incluso con su fortuna estimada en 220 millones de dólares, la cantautora aseguró que no está interesada que no está interesada en sumergirse en las profundidades y mucho menos salir de la Tierra. Sin embargo, aclaró que no se trata de una situación de dinero.

¿Cuánta gente, si pudiera, si no le costara nada, iría al espacio de verdad? Yo tampoco lo haría, pero sólo porque soy una nenaza. Soy una miedosa. Ni siquiera me subo a una montaña rusa. Simplemente no me interesan ni las profundidades marinas ni el espacio, así que es por eso. Adele

Curiosamente, así como muchos han despotricado contra las cantidades exorbitantes que los millonarios pagaron por el viaje. Asimismo se han pronunciado en contra de los shows de Adele en el Ceasar’s Palace, llegando a costar 15 y 14 mil dólares.

Adele puso punto final a sus comentarios asegurando que entendía por qué la gente tiene los deseos de embarcarse en ese tipo de aventuras. Tambien reiteró que no es un sentimiento que comparta.

Otras personalidades y su opinión acerca del submarino OceanGate

Otra de las personalidades que ha compartido su opinión acerca del caso del submarino OceanGate fue el cineasta James Cameron. Su opinión ha sido muy valiosa para los medios ya que ha sido la única persona en el mundo en sumergirse a casi 11 mil metros (en solitario).

Cameron, quien ha bajado alrededor de 33 veces a las profundidades del océano visitando en más de una ocasión el Titanic, calificó el caso como un “farsa prolongada y pesadillesca”. Según el director de Titanic y Avatar, nunca hubo una verdadera búsqueda de las cinco personas, sino que en un esfuerzo por mantener las esperanzas de las familias, se montó todo este operativo de millones de dólares con helicópteros, trenes y barcos. Cameron afirmó que nunca existieron esas 96 horas de oxígeno; en el momento en el que submarino desapareció, todo había acabado.

James Cameron, ha bajado alrededor de 33 veces a las profundidades del océano visitando en más de una ocasión el Titanic,

“Cuando me enteré por primera vez del incidente, recibí un montón de llamadas y correos. Es una comunidad pequeña. En una hora y media, tenía la siguiente información: estaban descendiendo, estaban a 3.500 pies, perdieron las comunicaciones y el seguimiento. El último es el crítico porque el transpondedor que rastrea un submarino durante el descenso y en la parte inferior es un sistema completamente autónomo. Está en su propia carcasa de presión y tiene su propia batería. Entonces, al haberse perdido las comunicaciones y el seguimiento al mismo tiempo, el submarino ya no existía. No había ninguna duda en mi mente”.

Fuente: Infobae