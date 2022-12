Jenna Ortega actriz de la serie "Merlina" revela grabo la icónica escena del baile enferma de Covid-19

Estados Unidos.- No hace falta decir que la serie de Netflix «Merlina» ha sido un gran éxito, sin embargo, muchos fanáticos actualmente no están contentos con el programa luego de la reciente revelación de la estrella Jenna Ortega .

En una entrevista con NME, la actriz de 20 años, que interpreta el papel principal, reveló que filmó la escena de baile ahora icónica de «Wednesday» mientras estaba enferma con COVID-19.

Declaraciones

«¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio», recordó sobre la escena, que se ha vuelto viral, especialmente en TikTok.

«Obtuve la canción, el sencillo de 1981 de The Cramps ‘Goo Goo Muck’, aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude… es una locura porque era mi primer día con COVID, así que fue horrible filmarlo».

Ella continuó: «Sí, me desperté y, es extraño, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un automóvil y estaba rascando las paredes de mi esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”.

“Pedí rehacerlo pero no tuvimos tiempo”, agregó Ortega. «Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor…»

Polémica en redes sociales

La productora del programa, MGM, afirmó a NME a través de un correo electrónico que «se siguieron protocolos estrictos de COVID y una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción retiró a Jenna del set».

Sin embargo, a pesar de esto, muchos fanáticos discreparon con el hecho de que a Ortega aún se le permitía no solo filmar la escena, sino también estar en el set mientras experimentaba síntomas similares a los de COVID.

«Esto es algo malo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que este no es un momento de ‘perseverar en medio de las dificultades’, es por qué diablos no la enviaron a casa, podría enfermarse terriblemente o infectar a otros en algún momento, «, tuiteó un usuario , agregando en otra publicación, «como los detalles son que ella estaba esperando una prueba mientras filmaba y resultó positiva, pero ella aún debería haber estado aislada mientras esperaba una prueba, Tim Burtons la visión no vale la pena personas muertas «.

Otro usuario agregó : «Decepcionado al saber que Jenna Ortega tenía síntomas de COVID en el set, pero aun así se le permitió filmar la escena del baile de Merlina mientras esperaba el resultado positivo de su prueba. Me pregunto cuántas personas se enfermaron. ¿Y cuántas personas se enfermaron? ¿Enfermo?»

Mientras tanto, otro crítico escribió: «Sí, esto es algo muy malo. Fue algo peligroso, poco ético y extremadamente egoísta, tanto por su parte como por parte de los directores y productores. No hay absolutamente ninguna manera positiva de hacerlo». Girar a una actriz exponiendo a sabiendas a cientos de miembros del elenco y equipo a COVID».