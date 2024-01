Bruce Willis en tiernas fotos con su familia mientras enfrenta demencia frontotemporal

Desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, debido a la demencia frontotemporal, un trastorno cerebral incurable que afecta el habla y habilidades motoras, el actor Bruce Willis vive un difícil momento

Willis, reconocido por sus papeles en películas como Duro de Matar y El Sexto Sentido, ha contado con el apoyo de su familia, conformada por su esposa Emma Heming y sus cinco hijas, dos de las cuales son fruto de su matrimonio actual y tres de su relación pasada, con Demi Moore.

Precisamente, su segunda hija, Scout LaRue Willis, compartió una conmovedora imagen en sus redes sociales. En ella se le observa recostada en el pecho de su padre. Ambos intercambian miradas mientras él le acaricia el rostro. Este gesto ha conmovido a los seguidores del actor.

Bruce Willis junto a Scout, una de las hijas fruto de su matrimonio con la actriz Demi Moore (fuente externa)

Emma Heming Willis, esposa de Bruce, recientemente reveló que no está segura de si su esposo es consciente de la enfermedad que enfrenta. La modelo de 45 años compartió la complejidad de la situación.

«Bruce Willis ha perdido el habla»

Hablando con Us Weekly, una fuente cercana a la familia dijo que tanto Emma Heming Willis, como Demi Moore y sus hijas, están haciendo que los días de Bruce Willis sean memorables.

«Él tiene días buenos y malos, pero en los últimos dos meses, hay muchos más días malos que buenos», puntualizó el informante.

«Esta experiencia ha unido aún más a toda la familia. Nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, así que están aprovechando cada momento que tienen con él», agregó.

En un principio, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, pero meses después confirmaron que sufría de demencia frontotemporal.

Por otro lado, Glenn Gordon, un amigo íntimo de Willis, compartió sus impresiones sobre el estado de salud del famoso actor, asegurando que ya había perdido la capacidad de leer y hablar, según contó a New York Post.

«Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí», manifestó.

La navidad de Bruce Willis

A fines de noviembre se viralizó la publicación de otro de los días que compartió Scout LaRue con su papá. En un video, el actor de 68 años mostró un breve lapso de lucidez con su hija. Se ve cómo, a pesar de lo que atraviesa, todavía puede reconocerla.

Por otra parte, dos días después del Día de Acción de Gracias, la actual mujer de Willis, Emma Heming, mostró una foto familiar donde se puede ver cómo Bruce está siendo cuidado por todos sus seres queridos. Están, además de Willis y Heming, Moore y sus cinco hijas: Scout, Rumer, Tallulah, Mabel y Evelyn.