Puerto Plata, RD. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) sigue creciendo y tomando fuerzas, lo demuestra con el ingreso de la alcaldesa del municipio Imbert, María Elena Ramos (Chiquita) quien pasa al PRM junto a su equipo político y cientos de dirigentes que deciden apoyar la extraordinaria gestión que realiza el presidente Luis Abinader.

La multitudinaria actividad la encabezo el presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza, la misma se realizó en el multiuso de Imbert y reunió a los principales dirigentes y autoridades del municipio.

Paliza enfatizó, que el futuro invita abrir las puertas del partido de José Francisco Peña Gómez para todo aquel que quiera ingresar al cambio.

De su lado, la alcaldesa María Elena Ramos (Chiquita) al tomar juramento dijo que exhibe con orgullo el sector magisterial que hoy la apoya. Agradeció a cada una de las personas que desde el primer día han estado a su lado.

No siempre es fácil tomar una decisión pero cuando la decisión se toma en favor de una causa, cuando no se hace de manera particular entonces la decisión vale la pena, Imbert es otro municipio gracias a todas las obras que se han realizado, cuando el presidente Luis Abinader se compromete con algo, lo cumple.

Ramos.