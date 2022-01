Santo Domingo, Distrito Nacional.- A partir del próximo 31 de enero los ciudadanos deberán presentar el resultado de la prueba diagnóstica y esperar un mes para inocularse. En cambio, las personas contagiadas por COVID-19 que aún no se han aplicado la tercera dosis podrán presentar el resultado positivo.

De su parte, el Director Legal del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino. Hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación e inocularse, aplicando la tercera dosis de refuerzo. Además, recordó que el plazo es hasta el 31 de enero para presentar la tarjeta ce vacuna con as tres dosis. También recordó que esta resolución reconoce las vacunas que los ciudadanos dominicanos que se la han puesto en el extranjero.

El Ministerio de Salud Pública informó que aplicarán estrictamente la resolución, que establece nuevas medidas para la población afectada por el virus.

Mientras que, Ronald Skewes, Director Epidemiología, resaltó que si tuviste Covid-19 vas a tener que esperar de 4 a 6 semanas para aplicarte la dosis.

Sumado esto se deberá presentar el resultado de una prueba diagnóstica.

Si usted tiene dos dosis y recientemente dio positivo al Covid recientemente, pues con la prueba positiva no debe presentar las tres vacunas.

“Eso me va a permitir que yo pueda seguir mostrando eso como evidencia que tuve Covid y todavía no me he podido vacunar. Si el ciudadano ha tenido influenza no hay problema, el miso puedre acudir a un centro de vacunación e inocularse”, resalto Skewes.

Actualmente el país atraviesa su quinta ola de contagios atribuida a la altamente contagiosa variante Ómicron del Covid-19 y otros brotes de influenza y afecciones respiratorias.