Twitter relanza su sistema de verificación de cuentas tras cancelarlo por cerca de cuatro años

La aplicación de verificación comenzará a aparecer en la pestaña de configuración de todas las cuentas

Este jueves, a casi cuatro años de cancelar ese servicio, Twitter relanza su sistema de verificación de cuentas por medio de una aplicación, la cual se regirá por una nueva política formulada a partir de los comentarios y sugerencias hechas por sus usuarios, señaló la red social a través de un comunicado.

De acuerdo al documento, un perfil verificado, marcado con una insignia azul, ayudará a los internautas a distinguir "la autenticidad de las cuentas que son de alto interés público", así como a sus usuarios para determinar la confiabilidad de las personas o instituciones a las que siguen, lo que "conduce a conversaciones más saludables e informadas".

Durante las próximas semanas la aplicación de verificación comenzará a aparecer en la pestaña de configuración de todas las cuentas. Sin embargo, únicamente serán elegibles aquellas que estén relacionadas con Gobiernos, marcas o empresas, medios de comunicación, entretenimiento y videojuegos, así como para deportistas, activistas y otras personas influyentes que cuenten con un perfil "activo, notable y auténtico".

