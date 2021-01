Obama, Bush y Clinton asistirán a la toma de posesión de Biden

Trump anunció que no asistirá a la ceremonia

Washington, Estados Unidos.- Los ex presidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush asistirán a la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dicen los funcionarios.

Mientras que, el presidente Trump anunció que no asistirá a la ceremonia, lo que lo convierte en el primer presidente saliente en omitir la toma de posesión de su reemplazo en más de 150 años.

Tradicionalmente, los presidentes entrantes y salientes viajan juntos al Capitolio de los Estados Unidos para la ceremonia, como símbolo de la transición pacífica de la nación.

Un asistente de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton le dijo a CNN que la ex primera dama asistirá, así como las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush.

El ex presidente Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter no asistirán a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Es la primera vez que la pareja, 96 y 93, se ha perdido las ceremonias desde que Carter asumió el cargo de 39 ° presidente en 1977.

Una portavoz del Carter Center en Atlanta dijo que los Carter le han enviado a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris sus “mejores deseos” y “esperan una administración exitosa”.

Se espera que el vice presidente Mike Pence asista a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

Eso es según dos personas, una cercana a Pence y otra familiarizada con la planificación de la inauguración. La gente habló bajo condición de anonimato el jueves porque los planes aún no se habían finalizado.

Con información de CNN y TampaHoy.com