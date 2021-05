Nombran calle de New York en memoria del cantante "Víctor Víctor Way"

NEW YORK.- Fue nombrada una calle de New York en memoria del cantante "Víctor Víctor Way" para honrar la vida y el legado del cantante.

Se llevó a cabo una ceremonia de co-nombramiento de la calle "Víctor Víctor Way" en la intersección de la calle 178 y la avenida Fort Washington, donde el cantautor residió durante años.

El acto estuvo encabezado, por el concejal Ydanis Rodríguez, el congresista Adriano Espaillat, la asambleísta Carmen De La Rosa, el presidente de la Junta Comunitaria de Manhattan 12 Eleazar Bueno, Comisionado Dominicano De Cultura En USA, y residentes locales.

"Víctor Víctor sigue fue un artista querido e influyente para cientos de miles de dominicanos en la ciudad de Nueva York. Sus composiciones de temática social dieron forma a las esperanzas, sueños y luchas cotidianas de los dominicanos como inmigrantes económicos y políticos en los Estados Unidos", dice un comunicado.

Victor José Victor Rojas nació en Santiago de los Caballeros, el 11 de diciembre del 1948. Inició su vida artística como compositor, en 1968, cuando escribió los temas: "Como tú, una flor", bautizada por el público como "La confusión"; y "El camino de los amantes", mejor conocida como "La casita".

A partir del éxito de estas canciones, grabadas en 1972 por Felipe Pirela y Fernando Casado, el nobel autor decide lanzarse como intérprete y compositor, labor que le llevó a formar parte importante de la antología de la canción romántica dominicana, trascendiendo asimismo a Las Américas y Europa a través de otros intérpretes a quienes entregó numerosos temas.