Microsoft muestra nuevo diseño de Paint

Se espera que la versión renovada vea la luz junto con el lanzamiento de Windows 11

Microsoft publicó una imagen a toda pantalla de su aplicación renovada Paint, que se espera quede integrada en la versión 11 del sistema operativo Windows.

Según se aprecia en la imagen subida a Unsplash, el editor de imágenes presenta una interfaz simplificada, nuevos iconos de mando y selectores de color redondos. Al mismo tiempo se mantiene la 'cinta' de funciones, eliminada de File Explorer para Windows 11.

La versión beta de Windows 11 todavía usa el diseño habitual de Paint, cuya primera versión vio la luz en 1985.

Official image of paint redesign in windows 11 by Microsoft on unsplash. It was out for a month but I only saw this today so I’m sharing for who hasn’t seen pic.twitter.com/pzgvsht1b9

— FireCube (@FireCubeStudios) August 1, 2021