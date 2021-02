Leonel dice Gobierno debe priorizar salud y alza en los precios de productos de primera necesidad

Santo Domingo.-El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó que el gobierno en estos momentos debe asumir dos temas como prioritarios: la salud y el alza de precios en los productos de primera necesidad, advirtió que se haber inconsistencia en estos puntos devendría en un descontento nacional.

“Yo diría que el gobierno tiene que enfrentar varias prioridades, una obviamente tiene que ver con el alza de precios de los artículos comestibles de la canasta básica familiar que es un tema muy importante, el otro es el tema de la salud y sobre todo el tema del plan nacional de vacunación, esos son los dos temas fundamentales que el gobierno tiene que enfrentar en estos momentos y tiene que prestarle particular atención, si esas dos cosas fallan habrá un gran descontento nacional”, advirtió Fernández.

Exhortó al gobierno a adoptar medidas para garantizar que el acceso a la alimentacion quede cubierto por parte de la población.

“Los gobiernos asumen subsidios, programas de protección social, eso tiene que hacerse, porque de lo contrario, si la gente no tiene derecho a la alimentación, no tiene acceso a la vacunación y no hay desde el gobierno una explicación clara de cuándo llegan las vacunas y cómo se va a proceder, creo que el descontento se va a generar”, dijo.

Explicó que siempre el descontento social genera un descontento en lo político, pero que, obviamente, “todas las fuerzas políticas estamos comprometidas a mantener la gobernabilidad democrática”.

“Lo que hay es que buscar solución a los problemas. Los gobiernos tienen que ser más diligentes, más en contacto con el pueblo: explicando, aclarando y tomando medidas que beneficien al pueblo”, señaló el presidente de FP.

Expresó que el sector salud y el de la alimentación están en un momento crítico; respecto al sector salud, manifestó que es necesario definir el plan nacional de vacunación y socializarlo con la población.

“Los pueblos no resisten las alzas indefinidas de los precios de los artículos de primera necesidad”, advirtió.

Juramenta cientos en la FP

Leonel Fernández habló a la prensa tras tomar juramento a expeledeístas, experredeístas y personalidades de otros sectores de la vida nacional, radicados en la provincia Bahoruco y el municipio Santo Domingo Oeste que pasaron a formar parte de las filas de la Fuerza del Pueblo.