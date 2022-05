Santo Domingo, RD.- Rafael Gerónimo Navarro se había convertido en millonario hace tres años. Cuando resultó ganador del sorteo de la LOTO con 15 millones de pesos.

Como muchos ganadores de ese sorteo, Gerónimo Navarro se convirtió en comerciante. Comenzó a prestar dinero para hacer crecer su fortuna.

El sábado pasado desaprensivos lo sorprendieron llegado a su casa. Allí le robaron todo lo que tenía encima y como trató de alerta sobre el robo, le quitaron la vida.

La esposa y madre de sus dos niños, Katherine Abreu, lloraba desconsolada en su hogar a la espera de que Patología Forense devuelva el cadáver de su amado para poder darle cristiana sepultura.

En medio del llanto, solo clama por justicia, “yo lo que quiero es justicia. Como le dijo a mis dos hijos que su padre ya no está”.

En medio del dolor y la consternación, el padre de Rafael Gerónimo Navarro, descargó su ira contra el Estado dominicano, ante la debilitada seguridad ciudadana que vive el país.

“Mi hijo no lo mato la delincuencia, mi hijo lo mato el Estado”, decía el padre al mostrar el dolor que sentía.

Rafael Navarro (padre) también se refirió al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, con decepción y desconsuelo. Afirmó que su designación solo ha traido desesperanza a las familias que han perdido alguno de sus miembros producto de la delincuencia.

“Uno pensaba que el señor que pusieron ahí iba a servir. Pero ese y una cosa de aquella es lo mismo. Ese no sirve para nada. La delincuencia está arropando al país. Te atracan y cuando llegas a un destacamento nunca está el que escribe. Ven mañana, ven más tarde”, dijo el padre del fallecido.

Exhortación a Raquel Arbaje

Rafael Navarro (padre) envió un mensaje a la primera dama, Raquel Arbaje, donde le pedía hablar con su esposo, el presidente Luis Abinader, para que le haga entender que la criminalidad arropa el país.

“Yo le voy a hacer un llamado a doña Raquel que escucha bien la noticia y sabe responder. Doña Raquel cuando Abinader esté tomando café con usted explíquele, lo tan engañando (…). Dígale que lo están engañando, dígaselo pa´ que se empantalone y comience a cancela gente y meter presa”, exhortó.

Cómo le quitaron la vida a Rafael Gerónimo Navarro

María Rosario, madre de la víctima, narró que cuando Rafael Navarro de 41 años de edad, fue a despedirse de ella, luego de haber llenado el tanque de gas de la casa dos hombres en un motor lo interceptaron para asaltarlos.

Rosario esbozaba en llanto lo ocurrido: “Yo le decía no me lo maten por favor y le supliqué, le imploré que no me lo matarán y le dije Dios mío entrégale todo, entrégale todo y él le entregó todo y como quiera me lo mataron”.

Según la madre de Navarro, a pesar de que su hijo entregó lo que tenía, incluyendo un arma de fuego, le propinaron golpes. Por lo que entró desorientado al carro vociferando “un ladrón, un ladrón”. En ese momento los desaprensivos se devolvieron “y le cayeron a tiros, pegándole uno en la cabeza”.

Rafael Gerónimo Navarro deja en la orfandad a cuatro hijos. Residía con su familia en el sector Brisas del Edén, Santo Domingo Este.

Que hizo Rafael Navarro con el dinero de la Loto

Además de ser prestamista, cuando Rafael Navarro se ganó la Loto construyó un edificio y puso un negocio de comida. Con estos ingresos mantenia a su familia y ayudaba a sus padres.

Por Lauren Sepúlveda