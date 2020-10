El dirigente expresó que coincide con las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina

Santo Domingo.-El exministro de Educación Andrés Navarro declaró que una de las causas que provocó la pérdida de simpatía ciudadana en las urnas de votación el pasado 5 de julio, estuvieron motivadas por un descuido partidario propio de un exceso de esfuerzo a cargo de la gobernanza del país.

“El dedicarnos tanto a la gestión del gobierno hizo que nos olvidáramos en la organización política dentro del partido; exhibimos una maquinaria electoral que venía siendo el escudo que tienen los combatientes en las batallas, pero esa estructura debe tener dentro una persona para enfrentar la batalla”, dijo.

El dirigente expresó que coincide con las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien postuló en su último discurso que con el fin de rescatar la organización y asegurar su permanencia en el tiempo, se debe desarrollar una reingeniería a lo interno de su estructura organizativa.

“Tenemos que rediseñar un partido, más ágil, profesional, versátil y adecuado a las expectativas de la población ; cuando hablemos de contexto electoral, será el pueblo que dirá cuando regresar al poder; los propósitos del PLD van mucho más allá de ganar una elección y nos dimos cuenta que no podemos olvidarlo”, expresó.

Sobre últimas declaraciones de presidente Luis Abinader

Navarro también emitió su opinión respecto a las últimas palabras pronunciadas por el presidente Luis Abinader de adjudicar en gran parte la condición económica en la que se encuentra el país, a razones encontradas incluso en las finanzas nacionales previas a la pandemia, refiriéndose al manejo del Partido de la Liberación Dominicana en las arcas del Estado.

“Lo que vimos no fue un presidente sino un candidato presidencial; un presidente en su condición de estadista no puede darse el lujo de hacer juicios de valor en su discurso; lo que hemos visto no solo de él, sino de otros funcionarios, es que cada vez que cometen un error intentan dispersar la atención haciendo juicios de valor sobre el PLD; no se puede propiciar un Ministerio Público independiente, mientras se está buscando precisamente culpables favoritos”, analizó.