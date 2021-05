El presidente Bukele subraya que destitución de magistrados es "irreversible"

El Salvador no pedirá a Usaid que cambie decisión

San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, subrayó este martes que la destitución de magistrados constitucionales y del fiscal general Raúl Melara es "irreversible", esto a pesar de las fuertes críticas emitidas por la comunidad internacional.

El Gobierno de EE.UU. es uno de los países más críticos de la separación de los magistrados y del fiscal general, decisión tomada el 1 de mayo pasado por la nueva Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, como primera acción de su mandato que se extiende al 2024.

El enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, indicó recientemente que "la mejor solución a la crisis que se ha abierto es volver a la situación anterior".

Sin embargo, el mandatario salvadoreño dijo en una conferencia de prensa que "es absurdo pensar que esto se va revertir".

"Lo que hemos dicho bien claro es que los cambios del 1 de mayo son irreversibles y nosotros ya pasamos la página hace ratos, ya explicamos y lo recontra explicamos", expresó.

Bukele señaló que la situación "no solo es irreversible, sino que ya pasaron demasiadas cosas que aceptaron los cambios y ya sería un absurdo pensar que eso se va a revertir, es totalmente irreversible".

Agregó que "los únicos que pueden destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es la Asamblea Legislativa con 56 votos, no hay ninguna otra forma, pero esto no va a pasar".

Bukele también señaló que no buscarán que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) cambie su decisión de retirar la asistencia a dos instituciones gubernamentales a raíz de la destitución de magistrados y del fiscal.

"Nosotros no vamos a buscar que lo cambien ni nada, porque nosotros no estamos buscando regalado. Nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo y que nuestro país se abra al mundo, tanto en lo comercial como turísticamente y políticamente, y no solo estar viviendo de regalado, eso ya es una cosa de debemos dejar atrás en nuestra mente", indicó.

El mandatario dijo que "son bienvenidos todos los apoyos de Estados Unidos, o de cualquier otro país", pero "ya debemos empezar a ver hacia lo autosuficiente y no un país que esté viviendo de regalado".

Usaid indicó el viernes en un comunicado de prensa el retiro de la asistencia que da a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

"Usaid tiene una preocupación profunda con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al fiscal general y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador", señaló en la misiva.

Para la Usaid, "el respeto hacia un Poder Judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia".

Las declaraciones de Bukele fueron brindadas tras la entrega de un premio económico a los seleccionados de fútbol playa por su clasificación al mundial de Rusia de esta modalidad a disputarse este año.

