El gobernador de Texas decreta situación de desastre por la "crisis" migratoria en la frontera sur del estado

Estados Unidos.- El gobernador de Texas (EE.UU.), Greg Abbott, emitió una declaración de desastre ante lo que catalogó como una "crisis" en la frontera sur del estado por la llegada de un creciente número de inmigrantes indocumentados.

Con esta medida, que fue promulgada el lunes 31 de mayo, el Gobierno texano obtendría más recursos "para combatir el flujo continuo de inmigrantes ilegales" que cruzan hacia ese estado desde el norte de México.

I issued a disaster declaration along Texas' southern border to provide more resources to protect landowners & enforce all fed & state laws to combat criminal activities stemming from Biden's border crisis.

In Biden's absence, Texas continues to step up.https://t.co/ULf5Eud9Ej pic.twitter.com/s55qJwKe6A

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 1, 2021