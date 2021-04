Diputado Tonty Rutinel pide destitución del director PN

Entiende que la persona que dirige la policía no tiene conceptos

Santo Domingo, R.D. - El diputado por Santo Domingo Este del Partido Revolucionario Moderno, Tonty Rutinel, demandó la destitución inmediata del director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, por considerarlo incapaz para dirigir esa institución.

El legislador oficialista entiende que la persona que dirige la policía no tiene conceptos, por lo tanto no puede estar al frente de la institución del orden, además entiende que “si es que si es por desconocimiento tampoco puede dirigir la Policía Nacional, al referirse a Edward Sánchez.

Asimismo, rechazó que el ministro de Interior y Policía acuda a hablar con los diputados de los planes que tiene para adecentar esa institución, por entender que no tienen nada que decir “ante una policía criminal, abusiva, ante un hecho de que lo que hay que hacer es destruirla, sepultarla en los escombros más íntimos de la tierra, no es posible que esto siga como va haciendo lo que quieran”.

Durante una intervención en la sesión de este miércoles, Rutinel le recordó a los diputados que el país espera mucho de ellos, que están para defender la voluntad popular y advirtió que a él no lo pondrán de relajo.

“Exijan con dignidad y vergüenza lo que merecen, un trabajo de años de lucha y sacrificio por este país. El país está en zozobra y el presidente (Luis Abinader) tiene que actuar, ha hablado mucho, ya no es palabra, son hecho, hay que levantar la moral, la vergüenza y la dignidad que está perdida, el país nos lo exige no podemos seguir en esto, ustedes no pueden seguir perdiendo la vergüenza, un hombre sin vergüenza y sin dignidad no tiene vida”,

Al final de su intervención, Rutinel fue ovacionado por sus compañeros de la Cámara Baja.

El ministro de Interior Policía, Jesús Vásquez Martínez, tiene pautado acudir a la comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados este jueves a socializar el plan nacional de seguridad.