Biden bromea con atropellar a una reportera que le preguntó sobre el conflicto entre Israel y Palestina

Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, bromeó este martes con atropellar a una reportera que le quería hacer una pregunta acerca del conflicto entre Israel y Palestina, mientras estaba probando la nueva camioneta eléctrica F-150 Lightning de Ford como parte de un viaje al estado de Míchigan.

El acontecimiento fue grabado y en las imágenes se puede constatar que, mientras que la mayoría de las preguntas de los periodistas a Biden fueron sobre el coche, una reportera dijo: "Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta rápida sobre Israel antes de que se vaya, ya que es tan importante?".

"No, no puede. No, a menos que se ponga delante del coche cuando pise el acelerador", respondió Biden, entre las risas de los periodistas. "Solo estoy bromeando", agregó el mandatario antes de marcharse.

El presidente Joe Biden bromeó con atropellar a una reportera que le quería hacer una pregunta acerca del conflicto entre Israel y Palestina. "No, no puede. No, a menos que se ponga delante del coche cuando pise el acelerador", respondió. "Solo estoy bromeando", agregó. WP pic.twitter.com/oFFOtvtHtK — CDN 37 (@CDN37) May 19, 2021

Las confrontaciones entre palestinos y las fuerzas israelíes comenzaron la noche del 7 de mayo en la mezquita de Al Aqsa durante las protestas en contra del desalojo de familias palestinas de un vecindario árabe en Jerusalén Este, así como del refuerzo de las "medidas de seguridad" en esa área.

El pasado lunes, el movimiento Hamás comenzó a disparar cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza, momento a partir del cual las hostilidades escalaron rápidamente, dando lugar a los combates palestino-israelíes más intensos desde la guerra de 50 días de mediados de 2014.

Este lunes, el periódico The Washington Post reportó que la Administración Biden ha dado luz verde a la venta de armamento teledirigido de alta precisión a Israel por un total de 735 millones de dólares. El mismo día, en una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Biden reiteró su "firme apoyo al derecho de Israel a defenderse", pero también se pronunció a favor de un alto el fuego.

Desde el inicio de las confrontaciones los ataques israelíes en Gaza han dejado al menos 213 palestinos muertos, entre ellos 61 niños, y más de 1.400 heridos. Entre los israelíes, al menos diez personas han muerto, incluidos dos niños, y decenas resultaron heridas.

Fuente: RT