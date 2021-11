Auditoría revela mal manejo de 1,912 MM en gestión Melanio Paredes

La Cámara de Cuentas realizó una auditoría a la gestión de Melanio Paredes en el Ministerio de Educación encontrando manejo irregular por 1,912 millones 612 mil seis pesos.

Sin embargo, a once años de Paredes haber dejado la gestión algunas de esas irregularidades continúa dándose en Educación; según revela una investigación de Julissa Céspedes en el Reporte Especial.

De acuerdo con la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas en el 2010 en Educación figuraban al menos 160 personas que no asistían a sus puestos de trabajos, que representaba un gasto anual de RD$28 millones 165 mil 276.

En otra auditoria del 2014, algunos continúan trabajando para el Estado, otros fueron pensionados, y algunos tienen varios sueldos en distintas instituciones.

Puedes leer: Aplazan conocimiento de medida de coerción a implicados caso Coral 5G

Sobre Benito Morrobel

El caso que más llama la atención es el de Benito Morrobel, nombrado como chofer con un sueldo en el 2010 de RD$18,750 pesos. En la actualidad su sueldo es de RD$24,904 pesos, pero no figura en la nómina, porque se encuentra en un proceso de retiro.

De acuerdo a la Contraloría General, Morrobel también recibe una pensión de RD$8,000 y además cobra RD$14,204 pesos en el Ministerio de Defensa.

Al ser contactado sobre la situación, Benito Morrobel dijo que no tiene conocimiento de que estaba nombrado en el Ministerio de Defensa. “No, no yo no trabajo en eso”, dijo.

La Dirección de Jubilaciones y Pensiones informó que la pensión de Morrobel es del Ministerio de Hacienda por haber trabajo en el sector privado y cotización en Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Un año antes de Morrobel ser pensionado, en el 2005, Educación lo contrata como chofer, pero no es posible saber si este en algún momento trabajó, ya que la auditoria declara que en el 2010 no iba a trabajar y no era conocido por sus compañeros.

Educación dijo que Morrobel fue contratado en el 2005, por lo que no es posible que haya sido pensionado hace 30 años.

Casos similares

Otro de los casos, en Educación es el de Paula del Carmen Santos, quien de acuerdo con la auditoría ocupaba dos cargos en el mismo horario, uno como instructora.

En la actualidad, Paula ocupa al menos tres puestos en Educación en la nómina de docentes del eje sur devengando la suma total de RD$63,649.

También es maestra de informática básica en la Escuela Primeria Librado Eugenio Belliard en la tanda matutina, con sueldo de RD$29,695. En la misma escuela y en la tanda matutina está nombrada como técnico en laboratorio con un sueldo de RD$25,968.

Paula del Carmen también es maestra de preparatoria en el Liceo Secundario Nocturno Sabaneta 09-03 con sueldo de RD$7,986.

Al contactar a Educación sobre el caso respondió que a la fecha no se ha unificado el sueldo de los maestros; y dijo además, que algunas escuelas todavía tienen la tanda extendida dividida en dos.

Un caso semejante es el de Victoria Aquino de la Cruz, en el 2010 era orientadora y bibliotecaria el mismo centro. Actualmente tiene los dos puestos con sueldos de 61,328 pesos.

De acuerdo con la nómina docente del eje norte, Aquino de la Cruz es orientadora en la Liceo Técnico Prof. Francisco Antonio Batista García con un salario de RD$30,664. También es orientadora DUP por este cargo devenga la suma de RD$30,664.

Sobre Jane Elizabeth Henríquez

Otro caso es del Jane Elizabeth Henríquez, en el 2010, tenía dos asignaciones de funciones en el mismo horario. 11 años después continúa ocupado el cargo de Subdirectora en la Escuela Primaria La Obra de Dios en la tanda matutina con un sueldo de RD$33,660; en la misma tanda es también subdirectora del Centro Educativo Gabriela Mistral, según establece la nómina.

En llamada al centro educativo Obra de Dios aseguraron que no la conocen y lo mismo informó en el Centro Educativo Gabriela Mistral.

María Herodita Hernández Fabre ocupa dos posiciones en un mismo horario. De acuerdo con la nómina de docentes de eje central es maestra de informática de media con un salario de RD$35,352; técnica en el laboratorio con un sueldo de RD$29,650, para un total de 65,000 pesos mensuales.

Otros hallazgos en auditoria de Educación

Recordando un poco en el pasado los hallazgos más importantes y cuantiosos de esta auditoria tenemos el Ministerio de Educación no reflejó las donaciones externas recibidas para programas especializados de la educación con un monto total de 1,686 millones 697 mil 885 pesos.

Se pagaron al menos 3 millones 895 mil en exceso por cubicaciones. Se pagaron 10 millones 162 mil 776 pesos en exceso a la constructora Civil Group.

Educación retuvo 215 millones 751 mil 344 pesos que no les pago a la DGII

Educación obtuvo ingresos propios por un monto de 183 millones 784 mil 636 pesos que no fueron considerados como fuente general del tesoro, este hecho viola la ley orgánica del presupuesto para el sector público, ley 423-06 en su artículo 24 establece que: todos los ingresos deben ser depositados en la Tesorería Nacional y que para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria.

Otros hallazgos importantes y que le atañen a los empleados, esta que el Ministerio de Educación en el año 2010 pago por concepto de viáticos dentro del país a menos 66 millones 308 mil 673 pesos y no evidencio documentación justificante ni acuse de recibo de los beneficiarios.