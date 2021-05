Actriz Jennifer Aniston se vacuna contra la COVID-19 y se muestra en redes de lo más contenta

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Jennifer Aniston se aplicó la vacuna la COVID-19 y aprovechó las redes sociales para demostrar lo feliz que se siente por estar ya completamente vacunada.

Junto a una foto que subió a Twitter, la actriz publicó un mensaje en el que trata de concienciar por lo que sucede en otros lugares del mundo donde aún no han llegado las vacunas.

“Totalmente vacunada y se siente tan bien… Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas COVID-19 en los EE.UU. en este momento. Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes... y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos durante esta crisis”, escribió la actriz.

Fully vaccinated and it feels soooo good 🎶💪🏼 We are extremely lucky and privileged to have access to Covid-19 vaccines in the U.S. right now. Unfortunately, that’s not the case everywhere... and as we know, the health of one of us affects all of us.during this crisis. 🙏🏼 pic.twitter.com/CzJZaI1oC0

— Jennifer Aniston (@JenniferAniistn) May 10, 2021