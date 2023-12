Problemas para Zion Williamson en su contrato con Pelicans

El contrato de Zion Williamson para los tres últimos años ha dejado de estar garantizado por las constantes ausencias y el estado de forma del jugador.

Según ha podido saber The Athletic, el contrato de la estrella de los New Orleans Pelicans no está garantizado para las tres últimas temporadas de su duración, partir de 2025: 2025/26, 2026/27 y 2027/28.

No cambia para nada el monto que puede recibir el jugador, pero sí que la franquicia podría decidir cortar al jugador sin afectar así la situación salarial del equipo.

Además, su participación esta temporada podría alterar la cantidad de dinero garantizado que pueda percibir el próximo curso.

Las estipulaciones especiales en el contrato de Zion Williamson

En julio de 2022, Zion Williamson firmó una extensión con los New Orleans Pelicans por el máximo permitido para un jugador tras finalizar su contrato rookie. Eran un total de 197 millones de dólares por cinco temporadas, asegurando que el que fuera pick #1 del draft de 2019 se quedaba en la ciudad de Luisiana al menos hasta 2027.

Los Pelicans ponían sobre la mesa muchísimo dinero, y decidían cubrirse las espaldas con cláusulas que aseguraran que si Zion quería cobrar un máximo, tenía que jugar y estar físicamente listo.

Una de ellas estipulaba que no podía superar 295 entre libras (está en 284, o 129 kilos) y su porcentaje de grasa corporal. En varias ocasiones, New Orleans está consiente de que su peso superaba las 300 libras. Ahora se ha sabido que había otra más importante: por perderse partidos.

Las ausencias fue lo principal

El hecho de faltar en más de 22 encuentros la temporada pasada cambió el contrato, dejando sus últimas tres temporadas no garantizadas. Y es que cuando Zion firmó, en verano de 2022, había jugado solo 85 partidos de los 226 disponibles.

Entre otras ausencias, se había perdido al completo la campaña 2021/22, en la que el equipo clasificó a playoff y cayó en primera ronda sin su mejor jugador.

En ese caso fue un dedo roto en el pie que lo alejó de los tabloncillos, pero las lesiones para Zion llegaron de todos los colores: menisco en su año rookie, el pulgar de su mano en el segundo año o el pie derecho para 2022. La temporada pasada, que jugó solo 23 partidos, fue una lesión en el tendón que le alejó desde el dos de enero.

Sin Zion, New Orleans no juega bien

En toda su carrera, Williamson ha jugado solo 137 de los 336 partidos que New Orleans ha disputado desde que fue elegido en el draft, el mismo verano que Anthony Davis partía desde los Pelicans rumbo a Los Angeles Lakers.

Con Zion sano, la franquicia tiene un récord de 71-66 (51.8% de victorias), y sin él, se desploma hasta un dramático 42.2% (balance de 84-199), lo que equivaldría a estar duodécimo en el Oeste esta temporada, fuera de la clasificación a play-in y lejos del playoff. Aplica también para el próximo curso: si Zion se pierde suficientes partidos este año, su contrato del próximo curso podría verse afectado. En caso de sufrir una lesión relacionada con alguna de sus anteriores, podría perder la mitad de su salario para el próximo año.

Por ahora este año se ha perdido solo cinco partidos, aunque han aparecido reportes que aseguran que la franquicia no está feliz con el estado de forma del jugador. Además, en el mismo contrato el equipo le da la oportunidad de redimirse. Si juega suficientes partidos y cumple ciertos criterios relacionados con el aspecto físico, podría recuperar el estatus de garantizado en su contrato.

Este tipo de estipulaciones en los contratos no es algo nuevo

No es la primera vez que un jugador NBA tiene cláusulas en su contrato directamente relacionadas con su habilidad para estar en pista, disponible, pero generalmente se tratan de bonos extra. Jugadores como Glen Davis tuvieron durante toda su carrera las conocidas ‘cláusulas de peso’ para controlar el estado de forma del jugador. El contrato más similar al de Zion fue la extensión de Joel Embiid en 2017 con los Sixers; el ahora MVP firmó un contrato por el máximo (146.5 millones de dólares por cinco años) pero la franquicia decidió proteger su futuro. Si Embiid no juega 25 o más partidos, o fuera menos de 1650 minutos, podía ser cortado.En el caso del camerunés, eran únicamente lesiones relacionadas con la espalda o los pies, las dos áreas que le permitieron jugar únicamente 31 partidos en sus primeros tres años.