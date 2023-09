Yankees, ausentes en postemporada por primera vez desde 2016

La mala temporada de los Yankees de Nueva York tuvo su día más complicado con la derrota por 1-7 ante los Diamondbacks de Arizona certificó que los neoyorquinos no estarán en postemporada de las Grandes Ligas por primera vez desde 2016.

En los últimos siete partidos que le restan de temporada al equipo dirigido por Aaron Boone, el reto estará en tratar de terminar en balance positivo este curso, algo que han obtenido siempre desde hace treinta años, concretamente el año 1993 fue el primero de esta racha.

Por los Diamondbacks de Arizona, destacó al venezolano Gabriel Moreno, que logró un doble en la novena entrada para poner el 7-0 local que después maquillaría con una última carrera Aaron Judge.

El primer año de Aaron Judge como capitán de los Yankees de Nueva York fue extremadamente complicado. Primeramente, una lesión en Dodger Stadium lo apartó de la temporada 2023 una cantidad de juegos importantes. Ahora, oficialmente han sido eliminados por la contienda de playoffs.

«Hay muchas cosas que salieron mal. Simplemente no hicimos nuestro trabajo, sabemos el lineup que tenemos, desde rotación a bullpen. Lo muchachos lo saben. Esto duele. Incluso los juegos que no estuve no ayuda, pueden hacerlo. Esto es la temporada baja pero nos dará tiempo para trabajar y prepararnos para la próxima. Tenemos mucho en lo que trabajar, muchas cosas que cambiar y muchas cosas que suceden por aquí que deben arreglarse», dijo el capitán de los Yankees.

La sequía sin Serie Mundial desde el 2009 continuará por lo menos hasta este 2023, los Yankees no faltaban a postemporada desde el 2016.