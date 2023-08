Wander Franco a licencia administrativa MLB y podría no regresar

La Major League Baseball (MLB) colocó en licencia administrativa al dominicano Wander Franco, según informó Jeff Passan de ESPN.com. Esto podría sacarlo de esta temporada de las Grandes Ligas.

Franco, de 22 años, estaba en la lista restringida durante una semana el 14 de agosto, mientras que MLB inició una investigación luego de publicaciones en las redes sociales que sugerían que estaba en una relación con un menor.

No hay una duración establecida para el período de licencia administrativa de un jugador, ya que MLB generalmente puede extenderlo semana a semana hasta que se complete la investigación. A Franco se le seguirá pagando y acumulará tiempo de servicio mientras esté de licencia.

¿Qué es una licencia administrativa en la que MLB colocó Wander Franco?

Una licencia administrativa se otorga a un jugador cuando este tiene pendiente una investigación por parte de Grandes Ligas según la política establecida por MLB y su Asociación de Jugadores.

MLB y el sindicato acordaron la política conjunta de violencia doméstica en 2015. Un jugador continúa recibiendo pago y acumulando servicio en las Grandes Ligas mientras está en licencia administrativa.

Se anunció que el cambio a la licencia administrativa no fue disciplinario bajo la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil del deporte. La licencia administrativa no tenía el límite habitual de siete días según la política, por lo que es posible que Franco no regrese esta temporada.

Ángel Darío Tejeda Fabal, fiscal de la provincia dominicana de Peravia, dijo la semana pasada que se abrió una investigación sobre Franco. De esto se encargaría una división especializada en menores y violencia de género.

Es probable que MLB espere hasta que concluya la investigación antes de decidir si habrá medidas disciplinarias.

Franco quedó fuera de la alineación de los Rays el 13 de agosto y el manager Kevin Cash dijo que era un día libre. Luego se perdió un viaje de seis juegos a la Costa Oeste mientras estaba en la lista restringida.