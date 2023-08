¿Quién es la menor que supuestamente tuvo una relación con Wander Franco?

Wander Franco ve su joven pero exitosa carrera en la MLB atravesando por quizás, el momento más complicado, luego de que se difundieran imágenes de él junto a una menor de edad en una situación amorosa. Esto le valió que los usuarios de redes sociales lo trataran de «pedófilo» y además pidieran que se accione al respecto.

El hecho causó tanto impacto que los Rays de Tampa Bay, equipo en el que juega, emitió un comunicado en el que aseguró que se ponían a disposición de la MLB para realizar las acciones pertinentes y además se decidió en conjunto que ingrese a la lista restringida, lo cual se deriva en inactividad profesional para él.

La menor en cuestión se llama Loredana Chevalier y se conocen pocos datos sobre su vida, aunque el que más relevancia tomó fue que tiene 14 años, mientras que el pelotero tiene 22. Otro punto sobre el cual hablan los medios es su residencia en el país.

De hecho el lugar donde vive Chevalier destapó el accionar de la justicia dominicana, que inició una investigación para llegar a conocer qué es lo que efectivamente sucedió y cuál es el vínculo que une a ambos.

Wander Franco hasta el momento no dio declaraciones sobre el tema, pero en una transmisión en vivo de Instagram expresó: “Dicen que ando en público con una niña, que ando con una menor. La gente no sabe qué hacer con su tiempo. No saben de lo que están hablando. Por eso prefiero estar de mi lado y no involucrarme con nadie”.

Fuente: FanSided