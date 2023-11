Un torneo de golf recorriendo Estados Unidos en la Ciudad Destino Cap Cana

El tradicional torneo Cap Cana Golf Cup de la Ciudad Destino se conmemoró en el marco de celebración de los 10 años aniversarios de la fundación Forjando un Futuro.

Cap Cana, Rep. Dom. Octubre, 2023. – En una noche a ritmo de rock´n roll y bailes al estilo americano la Ciudad Destino Cap Cana cerró el tradicional torneo Cap Cana Golf Cup que se celebra cada año a beneficio de la fundación Forjando un Futuro. Y en conmemoración del aniversario del Punta Espada Golf Course.

“It´s a Road Trip” fue como se denominó el evento en esta ocasión. El mismo se realiza en representación de la cultura de un país, esta vez al estilo americano, como un agradecimiento a la comunidad de propietarios, residentes y aliados comerciales del destino.

El evento estuvo enmarcado en la celebración de los 10 años de la fundación Forjando un Futuro y el 17 aniversario del campo de golf de Punta Espada. En el mismo, 200 jugadores nacionales e internacionales salieron al campo por shotgun.

Sonia Guzmán, embajadora dominicana en EE.UU. junto a directivos de Cap Cana

Además, el torneo contó con la presencia de varias personalidades dentro de las que destacan la señora Sonia Guzmán, embajadora de República Dominicana en Estados Unidos. Además, el destacado jugador de golf Vicente Fernández (El chino) un golfista argentino que ha ganado más de 60 torneos profesionales alrededor del mundo desde el 1964. Y Juan José Guerra, quien es golfista dominicano que juega en el PGA Tour Latinoamericano.

En el torneo realizado bajo la modalidad de scramble en parejas resultaron ganadores del mejor score bruto con 61 palos Luis Matos y Radhamés Peña.

Acompañados de un clima muy soleado, los jugadores disfrutaron al aire libre de las excelentes condiciones del campo de golf Punta Espada. Esas condiciones, hicieron posible con su participación y donaciones para aportar a la causa benéfica.

Jugadores del torneo Cap Cana

Sobre Punta Espada

La historia de Cap Cana incluye grandes momentos vividos. Su campo de golf Punta Espada fue sede por tres años del primer evento PGA celebrado en el paí. Ha sido clasificado por Golfweek como el campo de golf No.1 del Caribe, México y Centroamérica. No. 35 de los 100 mejores campos del mundo según Golf Digest. Se encuentra en la lista de Robb Report “Best of the best”, y además No.3 de los campos de golf diseñados por Jack Nicklaus.