Tigres del Licey equipo que más ha logrado no hitter en la LIDOM

Santo Domingo.– La noche de ayer el Equipo de los tigres del Licey realizó una hazaña con el juego no hitter combinado, pero para los que no conocen mucho los términos de béisbol y no saben exactamente de qué se trata, te cuento si no sabes.

En el béisbol los dos mayores logros de picheo en un juego son:

Juego perfecto y No Hitter

El juego perfecto se define como aquel juego en que un pitcher (o combinación de pitchers) logra una victoria que dura un máximo de nueve innings y los jugadores contrarios no logran embasarse. Así, el pitcher o los pitchers no puede permitir ningún hit, carreras, base por bola, o que cualquier jugador contrario pise a primera base por cualquier otro motivo.

Esta hazaña ha sido conseguida en 23 ocasiones en la historia de la MLB y el término fue usado por primera vez en 1908.

Es importante resaltar que en la historia del béisbol dominicano nunca se ha registrado un juego Perfecto.

Sin embargo

No Hitter

Otro de los logros del picheo

Este se define como un juego en el que uno o varios o pitchers se suceden todos los innings sin permitir hits

En un juego sin hit ni carrera sí se pueden embazar los rivales, ya sea con una base por bolas, con una interferencia, un error de la defensiva, un wild pitch en un tercer strike.

En la historia de la Liga Dominicana se han lanzado un total de 10 partidos No Hitter, siendo el equipo del Licey el que más lo ha logrado con 4 partidos a diferentes equipos y las Águilas Cibaeñas es el equipo más ha lo sufrido con 4 partidos sin conectar imparables.