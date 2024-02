Tiburones de La Guaira ganan Serie del Caribe y cortan mala racha

Los Tiburones de La Guaira han marcado un hito en el beisbol caribeño, tras cortar una racha adversa para Venezuela de 15 años sin ganar la Serie del Caribe. El equipo dirigido por Ozzie Guillén volvió a hacer historia, tras derrotar 3 por 0 a los Tigres del Licey de la República Dominicana.

Desde 2009 los representantes de Venezuela no alzaban la voz en un torneo de este tipo. Pero La Guaira, un equipo que ganó su título doméstico por primera vez en 37 años, también celebró en Miami, una plaza que presentó el récord de asistencia del evento con 36.667 aficionados.

Ricardo Pinto, el as de Venezuela, volvió a demostrar que es el mejor lanzador abridor de la LVBP. El derecho, que venía de ser el MVP de la final de la LVBP, fue clave con 5.2 innings, sin carreras permitidas, un boleto y cuatro ponches.

Venezuela enfrentaba a uno de los mejores lanzadores del Caribe, como lo es el veterano César Valdez. Con una carrera en el cuarto episodio, el conjunto escualo inauguró el marcador, gracias a un elevado de sacrificio de Alcides Escobar con las bases llenas.

Luego la fiesta siguió en el quinto tramo, con sencillo de Wilfredo Tovar y triple posterior de Hernán Pérez, para anotar la segunda anotación del conjunto venezolano. Pérez después iba a anotar la tercera rayita gracias a un roletazo de Odubel Herrera.

El relevo venezolano funcionó a la perfección con Jorgan Cavaneiro para terminar con el último out del sexto, Silvino Bracho en el séptimo, Anthony Vizcaya en el octavo y Arnaldo Hernández en el noveno para desatar la alegría de La Guaira.

Ozzie Guillén consigue una hazaña, al ser campeón de la Serie Mundial en 2005, monarca de la LVBP en la 2023-2024 y ahora se tituló en la Serie del Caribe.

El guion del año mágico de Tiburones no pudo terminar de la mejor manera. Título en su país por primera vez desde 1986, un no hit no run en la Serie del Caribe en un encuentro ante Nicaragua y la guinda del pastel con el cetro del torneo caribeño. ¡La Guaira celebra en grande!

