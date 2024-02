Serie del Caribe 2024, «regreso a casa» para Emilio Bonifacio

Santo Domingo, RD.- El capitán de Tigres del Licey, líder del jardín central, Emilio Bonifacio jugó junto a Los Marlins en esa posición durante el primer partido en la historia del loanDepot Park.

A lo largo de una carrera de 12 años en las Grandes Ligas, Emilio Bonifacio jugó 834 partidos. De todos esos juegos, 416 llegaron con el capitán de los Tigres del Licey jugando como jardinero central para los dueños del estadio donde se está disputando la Serie del Caribe 2024, Miami Marlins.

Mayor éxito en las Grandes Ligas

Fue con los Marlins donde Bonifacio vio su mayor éxito en las Grandes Ligas. Fue el equipo que verdaderamente le dio la oportunidad de formar un nombre dentro del béisbol profesional de los Estados Unidos y fue la primera escuadra que le dio la oportunidad al dominicano de convertirse en un jugador de todos los días. Sin embargo, el dato más curioso sobre la carrera de Bonifacio con los Marlins y su regreso al loanDepot Park (que en ese entonces se llamaba Marlins Park) en la actual edición de la Serie del Caribe, es que Bonifacio fue el primer jugador en la historia en jugar como jardinero central en dicho escenario.

El 4 de abril del 2012, fecha en que inauguró el estadio, Bonifacio inició el partido bateando segundo y jugando en el jardín central. Tuvo cuatro apariciones al plato, alcanzando base en una ocasión como consecuencia de un pelotazo.

Grandes memorias de Emilio Bonifacio

Sin embargo, a pesar de un inicio flojo en el nuevo hogar de los Marlins, Bonifacio conserva grandes memorias de su tiempo con el equipo y lo expresó a Alex Luna, encargado de prensa de Tigres del Licey, en una breve entrevista previa al inicio de la Serie del Caribe.

“Yo jugué en este estadio, yo fui el centerfield del Opening Day, pero jugar en la ciudad donde muchas personas me expresan cariño, personas que trabajan aquí desde que yo jugué, me hacen ‘lo viste’ (la frase popularizada por el dominicano durante su carrera en MLB), me llena de satisfacción que personas que a pesar de que fue hace doce u once años la última vez que jugué en este estado como home club, me den ese cariño”, señaló Bonifacio.

Expandiendo sobre el tema, Bonifacio habló con Enrique Rojas de ESPN Digital al respecto de jugar nuevamente en el estadio y le indicó que tuvo la oportunidad de sentarse en el mismo casillero que tuvo mientras fue jugador de los Marlins, lo que le provocó «sentimientos encontrados«.

“De verdad que estar con esta fanaticada doce años después de ser el primer centerfield en un juego oficial, me hizo sentir un poquito emocionado”, dijo el veterano.

El regreso de Emilio Bonifacio a loanDepot Park se siente como un verdadero regresa a casa para un pelotero que pudo establecerse en MLB, pero que sus grandes logros profesionales han llegado junto a los vigentes campeones del Caribe, Tigres del Licey.