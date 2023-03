Sandy Alcántara: «Sé lo que tengo que hacer»

Sandy Alcántara es un hombre con una misión. Lleva años esperando el partido de este sábado frente a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Una responsabilidad que asume con gallardía ya que millones de dominicanos lo tienen como una carta de triunfo.

“Sé lo que tengo que hacer ahí en el montículo”, dijo el abridor de la selección tricolor en el partido inicial de este sábado contra la escuadra venezolana.

“Estoy al 100%, conozco a todos los bateadores que van a jugar en el Clásico en el equipo de Venezuela. No tengo el por qué preocuparme y el sábado vamos a tener la oportunidad de poder competir”, agregó.

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 tras una superba labor con los Marlins tendrá de contrincante a una novena con nombres como José Altuve, Luis Arráez, Ronald Acuña Jr. y el futuro miembro del Salón de la Fama, Miguel Cabrera, entre otros.

Además de esos bates de respeto, Sandy, de 27 años, debe administrarse bien porque hay un límite de lanzamientos por cada presentación.

“Son 65 picheos, pero un pícher como yo que sabe economizar sus lanzamientos, no voy a tener preocupación por eso. Voy a tratar de economizar lo más que pueda para ir lo más profundo en el partido”, dijo con el rostro serio que le caracteriza los días previos a una salida.

Sandy Alcántara conversó este jueves con los medios en el Hammond Stadium, en Fort Myers, debido a que por rutina no habla con la prensa el día antes de lanzar.

Este sábado lo hará en su parque de la llamada “Ciudad del Sol”, en el que ha maravillado a los seguidores de los Marlins. Pero en su mente y corazón solo habrá espacio para sus compatriotas.

“(A los dominicanos) Que no apaguen los televisores, que no los apaguen, que se sienten a esperar desde el primer picheo hasta el último out. Nosotros estamos aquí para ellos, para dar lo mejor de nosotros”, dijo.

La misión está al doblar de la esquina. El “Plátano Power” contará con uno de los mejores lanzadores del negocio para su primer desafío.