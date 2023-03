Sandy Alcántara dejó atrás el Clásico Mundial y está intraficable

El Cy Young dominicano de la Liga Nacional Sandy Alcántara muestra que lo vivido en el Clásico Mundial de Béisbol ya es página pasada. Y lo dejó claro este viernes 24 con una especial actuación frente a los Astros de Houston, donde ponchó a los primeros ocho bateadores que enfrentó y comandó la victoria de su equipo con pizarra de tres carreras por dos, en el Roger Dean Stadium.

El dominicano lució como máquina de ponches frente a los actuales campeones de la MLB mostrando su mejor versión a pocos días del inicio de una nueva temporada. Dejó una presentación final de tres innings completos en la que no permitió hit. Asimismo, no otorgó boletos y recetó un total de ocho ponches.

La salida de Sandy Alcántara este viernes ante los Astros las condiciones del serpentinero en los entrenamientos primaverales. El lanzador posee una marca de 1-1 con 15 ponches propinados. Un WHIP de 0.75, 13.1 entradas laboradas y una efectividad de 0.68 en cuatro aperturas.

Sandy Alcántara está confirmado para ser el abridor del Opening Day con los Marlins de Miami este 30 de marzo frente a los Mets de Nueva York. El nativo de Azua enfrenta en duelo al lanzador Max Scherzer.

