San Diego Padres tomó la decisión correcta al cambiar a Juan Soto

Es sumamente difícil afirmar que desprenderse de un talento generacional sea la decisión correcta al momento de evaluar una transacción pero, este es el caso de lo sucedido con Juan Soto y San Diego Padres.

New York Yankees y Padres oficializaron la noche del miércoles el canje que envió a El Bronx al jardinero dominicano y Trent Grisham por los lanzadores Michael King, Jhony, Randy Vásquez y Drew Thorpe, además del receptor Kyle Higashioka con rumbo a la Costa Oeste.

Los compromisos económicos a largo plazo que tienen los Padres con Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Xander Bogaerts (asegurados con enromes contratos al menos hasta 2033) hacían difícil que el equipo de San Diego pudiera ofrecerle una extensión contractual como la que alegadamente buscarían Soto y Scott Boras en los próximos meses.

Solo hay un Juan Soto pero las circunstancias no eran favorables para San Diego con relación a la superestrella dominicana y su permanencia a largo plazo. Los meses en los que estuvo en su roster, lamentablemente, no rindieron los frutos esperados en lo que a postemporada se refiere, cayendo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2022 y no consiguiendo clasificar a los playoffs en 2023.

La decisión correcta

A.J. Preller y su equipo, por más que hablaron sobre Juan Soto y lo que significaba en los planes de San Diego Padres, tomaron la decisión correcta en busca de fortalecer el equipo, supliendo algunas de sus carencias a la ya poderosa ofensiva que ostentan.

Además de ahorrar mucho dinero para 2024 y más allá en lo que habría significado un largo compromiso con Soto, los Padres obtienen a un grupo de jugadores interesantes que pueden aportar de inmediato al equipo trayendo profundidad a la organización.

Todos los lanzadores involucrados en el cambio pueden de alguna forma u otra aliviar los problemas en el cuerpo de pitcheo de los Padres. Tal vez no compensen todos los problemas de pticheo, pero con Michael King, quien dejó una efectividad de 2.75 en 2023, siendo el único con más de 25 años de los activos adquiridos, ponen un grupo de lanzadores interesantes en San Diego.

Las agencias libres de Blake Snell, Michael Wacha y otros dejan debilitado el pitcheo de los Padres y por ello todos estos serpentineros son relevantes. También Higashioka viene a proveer una opción adicional en la receptoría a los dirigidos por Mike Shildt junto al máscara Luis Campusano.

Solo hay un Juan Soto, un talento ofensivo único de esta generación, y lo concretado la noche del miércoles seguro luce como una muy difícil decisión para San Diego Padres pero que a corto y mediano plazo aparenta ser lo más beneficioso para A.J. Preller y compañía.

