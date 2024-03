El exjugador de béisbol dominicano que se desempeñaba como jardinero derecho y que además logró destacarse en las Grandes Ligas de Béisbol, Sammy Sosa, ofreció una entrevista a distintos medios de comunicación como NBC y FOX. Sin embargo, tras recibir de parte de uno de los reporteros una pregunta incómoda sobre supuesto uso de esteroides, el expelotero «dejó a todos parados en seco».

La superestrella de la MLB, que en 18 temporadas de carrera en la Gran Carpa conectó 609 jonrones en rol regular, se molestó al recibir pregunta de un reportero e inteligentemente se defendió.

«Esta no fue una pregunta que esperaba de ti. Esta no es una entrevista para que salgas con una pieza ahora. Pero como dije, soy un hombre maduro, me siento bien y vamos a ver qué pasa», expresó Sosa.

La mirada del dominicano hacia el reportero y su actitud demostró tener consigo muchísima seguridad.

Cabe resaltar que a pesar de que Sammy Sosa nunca admitió haber consumido sustancias prohibidas cuando jugaba en Grandes Ligas, se guarda cierta sospecha. Tal vez por esa razón ha sido marginado tanto por MLB como de los Cubs.

Se recuerda que el expelotero jugó con cuatro equipos de Grandes Ligas. Estos fueron Los Rangers de Texas (1989), Los Medias Blancas de Chicago (1989-1991), Los Cachorros de Chicago (1992-2004) y Los Orioles de Baltimore (2005). Sin embargo, se le vinculó sobre el uso de sustancias ilegales.

En 1998, alcanzó fama internacional por conectar cuadrangulares y superar el récord del jugador norteamericano Roger Maris.