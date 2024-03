Sammy Sosa no descarta posibilidad de reconciliación con los Cubs

El exjugador de Grandes Ligas Sammy Sosa está de vuelta en Chicago, pero tal vez no de la manera que todavía muchos de los fanáticos de los Cubs esperan. El dominicano tendrá una serie de apariciones públicas en ‘La Ciudad de los Vientos’ aunque todavía no está reparada la relación con el equipo con el que se convirtió en una de las principales figuras del béisbol.

El veterano del béisbol, quien conectó 609 cuadrangulares en su carrera de 18 temporadas en las Grandes Ligas, se mostró a favor de una reconciliación con los Cubs a la vez que declaró que ha madurado.

Manifestó que, como ha dicho, es un hombre maduro y piensa que es una posibilidad la reconciliación. Indicó estar abierto y no tener ningún problema con ello. Expresó a los medios locales que han tenido varios malentendidos en el pasado, pero ahora es un verdadero hombre. Se siente genial y reconoce su error, así que por qué no.

¿Posible uso de esteroides?

El nativo de San Pedro de Macorís no se refirió de manera específica a cuáles errores cometió cuando vistió el uniforme del equipo de Chicago. Pero al ser cuestionado sobre el uso de esteroides, no respondió de manera directa y evitó la conversación.

Por su lado, respondió: “Esta no era una entrevista en la que me iba a sentar contigo para que salga una nota ahora, pero como dije soy un hombre maduro, me siento genial y vamos a ver qué pasa.”

A Sammy Sosa siempre ha estado ligado a la nebulosa del uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, aunque el jugador nunca ha reconocido dicha acción y no se suspendió por ello durante su carrera en las Grandes Ligas. En febrero de 2005 lo cambian a los Orioles y no había regresado a Chicago, al menos públicamente, desde que, como jugador de Texas Rangers en la parte final de su carrera, visitó la ciudad.

Con información de ESPN Deportes y el periodista Eugenio Miranda.